Сборные Колумбии и Англии сыграют в 1/8 финала чемпионата мира по футболу

Английская сборная может добраться до финала, так и не сыграв с командами, ранее выигрывавшими чемпионат мира

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Сборные Колумбии и Англии определят во вторник последнего четвертьфиналиста чемпионата мира по футболу. Колумбийцы ранее никогда не побеждали англичан, которые после поражений ряда фаворитов считаются претендентами на выход в финал. Команды сыграют на московском стадионе "Спартак", начало - 21:00 мск. Колумбийцы стали победителями своей группы, несмотря на стартовое поражение от соперников из Японии (1:2), тогда как сборная Англии благодаря двум победам над командами Туниса (2:1) и Панамы (6:1) гарантировала себе выход в плей-офф, но в заключительной игре с бельгийцами (0:1) осталась без первого места. В матче команд Англии и Бельгии обе команды выставили резервные составы, к тому же второе место позволяло получить более легкую, на первый взгляд, сетку в плей-офф.

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Английская сборная может добраться до финала, так и не сыграв с командами, ранее выигрывавшими чемпионат мира. Сами родоначальники футбола стали первыми в 1966 году, однако с тех пор лишь раз сумели пробиться в полуфинал, став четвертыми в 1990 году, и четырежды добирались до стадии 1/4 финала. Четыре года назад в Бразилии англичане не вышли из группы, в 2010-м проиграли уже в 1/8 финала. Однако нынешняя команда выглядит достаточно перспективно, чтобы добиться хорошего результата. Впрочем, англичане пока не провели ни одного матча с действительно сильными соперниками. Игра с бельгийцами не в счет - команды проверяли ближайший резерв и не собирались во что бы то ни стало побеждать. Наставник сборной Англии Гарет Саутгейт даже не выпустил на поле своего лучшего бомбардира Гарри Кейна, который в двух стартовых матчах забил пять голов. Кейн матч с бельгийцами просидел в запасе, как и другие лидеры сборной Англии - Кайл Уокер, Джордан Хендерсон, Джесси Лингард, Эшли Янг, Рахим Стерлинг и другие. В матче не примет участия полузащитник Фабиан Делф, которого Саутгейт отпустил домой - присутствовать при рождении ребенка. В любом случае Делф основным игроком команды не считался. Англичане прошли психологическую подготовку Наставника англичан перед матчем спросили, как он относится к статусу фаворита, которая получила его команда после вылета с турнира целой группы топ-сборных. "Мы уже находились в такой ситуации не один раз. И вылетали. Такое случалось и со мной", - отметил Саутгейт, который на домашнем чемпионате Европы 1996 года не реализовал решающий послематчевый пенальти в полуфинале с командой Германии. "Англия уже 12 лет не побеждает в плей-офф. Но у нынешних игроков есть хороший шанс написать собственную историю", - заявил Саутгейт.

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"Мы даже провели специальную психологическую подготовку", - добавил английский тренер. По его словам, в ближайшей игре его команде необходимо избежать ошибок 2016 года, когда сборная под руководством Роя Ходжсона в 1/8 финала чемпионата Европы проиграла соперникам из Исландии. Из того состава нынешней сборной Англии выступают 11 футболистов. Мина - колумбийский бомбардир В свою очередь сборная Колумбии приложила немалые усилия, чтобы после стартовой неудачи пробиться-таки в плей- офф. Разгромив поляков (3:0), колумбийцы "на заказ" обыграли команду Сенегала (1:0), причем оба раза победу приносили удары головой защитника испанской "Барселоны" Ерри Мины. Особенно удалась колумбийцам игра со сборной Польши, где соперник во втором тайме был разгромлен на контратаках. Две голевые передачи выдал Хамес Родригес, который в первом тайме игры с сенегальцами покинул поле из- за повреждения, не позволяющего ему действовать в полную силу на турнире.

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