Сборные Швеции и Швейцарии сыграют в 1/8 финала чемпионата мира по футболу

Встреча состоится на стадионе "Санкт-Петербург" и начнется в 17:00 мск

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июля. /ТАСС/. Сборные Швеции и Швейцарии сыграют во вторник на стадионе "Санкт-Петербург" в матче 1/8 финала чемпионата мира. Команды ранее никогда не играли между собой на чемпионатах мира, при этом шведы в последний раз выступали в 1/4 финала в 1994 году, а швейцарцы и вовсе в 1954-м.

Матч команд Швеции и Швейцарии начнется в 17:00 мск. Шведы стали победителями своей группы, сумев обыграть сборные Южной Кореи (1:0) и Мексики (3:0), тогда как швейцарцам для выхода в плей-офф, по сути, оказалось достаточным победить в ключевом матче соперников из Сербии - 2:1. При этом если скандинавы потерпели одно поражение - от сборной Германии (1:2), швейцарская команда обошлась без неудач, сыграв вничью с бразильцами (1:1) и костариканцами (2:2).

Шведская сборная пробилась на чемпионат мира спустя 12 лет, при этом на трех своих предыдущих турнирах шведы выходили из группы. В 2002 и 2006 гг они уступали в 1/8 финала, тогда как 24 года назад сумели занять третье место. Этот результат не является для шведов лучшим в истории - на домашнем чемпионате мира 1958 года они играли в финале, уступив бразильцам во главе с 17-летним Пеле - 2:5.

Шведы избежали Бразилии

Одержав победу в своей группе, шведы избежали в 1/8 финала встречи с пятикратными чемпионами мира. Шведская сборная играет на турнире в достаточно прагматичный футбол, построенный на надежной обороне и контратаках. Впрочем, такая игра не всегда дает результат - именно над шведами одержали свою единственную победу уже отправившиеся домой футболисты из Германии. Зато шведам удалось победить сборную Мексики со счетом 3:0, максимально использовав слабости соперника в обороне.

Прагматичная игра шведов выручила их еще в отборочном турнире, где они оставили за бортом чемпионата мира сборную Нидерландов, а в стыковых матчах одолели итальянцев.

"Мы смотрели видео матчей сборной Швейцарии, скауты бывали на играх соперника и дали нам определенную информацию. Мы уже донесли все необходимое до футболистов, провели хорошую аналитическую работу. Мы знаем, как мы будем действовать против швейцарцев", - сказал наставник сборной Швеции Янне Андерссон.

"У Швейцарии отличная команда, она проиграла только один раз в последних 25 матчах, но мы знаем, как против нее играть - завтра увидите", - отметил защитник шведов Андреас Гранквист.

Швейцария играет быстрее

Похожую философию игры проповедуют и футболисты из Швейцарии, однако они показывают более скоростной стиль, стараясь контратаковать не только флангами, но и по центру. Как и у сборной Швеции, в составе швейцарской команды отсутствуют забивные форварды - хотя скандинав Ола Тойвонен и швейцарец Йосип Дрмич отличились здесь по разу, лидеры команд собраны в других линиях. У шведов это прежде всего защитник Андреас Гранквист и хавбек Эмиль Форсберг, у их соперников - фланговый игрок Джердан Шакири.

Швейцарская сборная не играла в четвертьфинале чемпионата мира с 1954 года, когда на домашнем турнире повторила достижение 1934 и 1938 годов. В 1994, 2006 и 2014 годах швейцарцы сходили с дистанции в 1/8 финала.

Учитывая, что задачу выхода в плей-офф команды решали до последнего тура, они потеряли нескольких игроков из-за дисквалификаций. Сборная Швейцарии сыграет без двух основных защитников - капитана команды Штефана Лихтштайнера и Фабиана Шера. Ожидается, что их заменят Михаэль Ланг и Йоран Джуру.

Шведы же выйдут без центрального полузащитника Себастьяна Ларссона.

Главным арбитром матча команд Швеции и Швейцарии назначен Дамир Скомина из Словении.

Победитель 7 июля в Самаре в четвертьфинале сыграет с лучшей командой в паре Колумбия - Англия, которые также проведут свой матч 1/8 финала в понедельник.