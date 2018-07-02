Тренер сборной Японии взял на себя вину за поражение команды в 1/8 финала ЧМ от бельгийцев

В понедельник бельгийцы в матче 1/8 финала обыграли японцев со счетом 3:2, проигрывая по ходу встречи - 0:2

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 июля. /ТАСС/. Главный тренер сборной Японии Акира Нисино взял на себя вину за поражение в 1/8 финала чемпионата мира по футболу от команды Бельгии. Об этом он заявил журналистам.

"Не думаю, что в этом случае нужно винить игроков. Именно я упустил контроль над матчем. И когда мы пропустили гол, я обвинял себя в этом, сомневался в правильности выбранной мною тактики", - сказал Нисино.

Он отметил большой прогресс в игре команды после последнего чемпионата мира, команда серьезно готовилась к нынешнему чемпионату и смогла выйти из группы. "Сегодня, может, не хватило немного навыков, сил, мощи. Через четыре года мы бы хотели вернуться на чемпионат мира", - добавил наставник японцев.

"Я не хочу признавать это, я чувствую, что это трагедия, но я должен принять это поражение. Это свершившийся факт. Я чувствую себя опустошенным и очень разочарован", - сказал Нисино.

Соперником сборной Бельгии в четвертьфинале станет команда Бразилии. Матч пройдет 6 июля в Казани.