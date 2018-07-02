Тренер японцев не ожидал, что сборная Бельгии сможет отыграться в матче 1/8 финала ЧМ

По словам Акиры Нисино, при счете 2:0 в пользу японцев он решил не делать замены и надеялся на третий гол своей команды

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 июля. /ТАСС/. Главный тренер сборной Японии Акира Нисино не ожидал, что команда Бельгии сможет отыграться и выйти вперед в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Об этом он сказал на послематчевой пресс- конференции.

"Мы очень хорошо сыграли, но нам нужно было победить, мы хотели выиграть. Наша команда достаточно сильна, и я думаю, что против бельгийцев мы могли сыграть на равных, - сказал Нисино. - Мы начали очень неплохо, но в самом конце пропустили гол. Мы этого не ожидали".

По его словам, при счете 2:0 он решил не делать замены и надеялся на третий гол своей команды. "В некоторой степени можно сказать, что мы контролировали мяч и игру, но на определенном этапе команда Бельгии перехватила инициативу, повысила темп", - отметил тренер.

Он подчеркнул, что японцы были настроены "выбить Бельгию с турнира" и выложились более чем на 100%. "Мы вели в счете и собирались выиграть, но я не ожидал такого поворота событий: и что они отыграются, и выйдут перед. Но это чемпионат мира", - добавил Нисино, который также сказал, что он "убит результатом".

Соперником сборной Бельгии в четвертьфинале станет команда Бразилии. Матч пройдет 6 июля в Казани.