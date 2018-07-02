Кавасима: сборная Японии по футболу гордится тем, что играла в 1/8 финала ЧМ

Сборная Бельгии одержала волевую победу над командой Японии со счетом 3:2 в матче 1/8 финала чемпионата мира

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 июля. /ТАСС/. Футболисты сборной Японии гордятся тем, что играли в 1/8 финала чемпионата мира. Об этом сообщил после матча с бельгийцами вратарь команды Эйдзи Кавасима.

Сборная Бельгии обыграла команду Японии и вышла в четвертьфинал чемпионата мира по футболу

Сборная Бельгии одержала волевую победу над командой Японии со счетом 3:2 в матче 1/8 финала чемпионата мира. Встреча прошла в Ростове-на-Дону.

"У нас было чувство, что мы могли выиграть. Безумно досадно, были близки к победе. Хотя, понимаю, что сделали достаточно много для развития японского футбола. В игре каждый проявил себя, можно гордиться, что выступали на таком высоком уровне", - сказал Кавасима.

Соперником сборной Бельгии в четвертьфинале станет команда Бразилии. Матч пройдет 6 июля в Казани.