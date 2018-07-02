Глава федерации: японские футболисты играли с бельгийцами с чувством выполненного долга

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 июля. /ТАСС/. Футболисты сборной Японии в матче с командой Бельгии в 1/8 финала чемпионата мира играли с чувством выполненного долга. Тренеру сборной удалось добиться сплочения команды, сообщил журналистам президент Ассоциации футбола Японии Кодзо Тасима.
В понедельник сборная Бельгии одержала волевую победу над командой Японии со счетом 3:2 в матче 1/8 финала чемпионата мира. Встреча прошла в Ростове-на-Дону.
"Мы прекрасно понимали, что сегодняшняя схватка будет непростой. То, что смогли продержаться 90 минут - это замечательно. У нас была сплоченность. Мы сражались и понимали, насколько будет сложная схватка, но мы играли с чувством исполненного долга", - сказал он.
Также Тасима сообщил, что после того как тренером стал Акира Нисино, он завоевал доверие среди футболистов и среди членов ассоциации. "Тренер достиг значительных успехов и сплочения команды. Надо будет обсудить стратегию, как дальше тренировать команду", - добавил он.