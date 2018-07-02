Глава федерации: японские футболисты играли с бельгийцами с чувством выполненного долга

В понедельник сборная Бельгии одержала волевую победу над командой Японии со счетом 3:2 в матче 1/8 финала чемпионата мира

В понедельник сборная Бельгии одержала волевую победу над командой Японии со счетом 3:2 в матче 1/8 финала чемпионата мира. Встреча прошла в Ростове-на-Дону.

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 июля. /ТАСС/. Футболисты сборной Японии в матче с командой Бельгии в 1/8 финала чемпионата мира играли с чувством выполненного долга. Тренеру сборной удалось добиться сплочения команды, сообщил журналистам президент Ассоциации футбола Японии Кодзо Тасима.

"Мы прекрасно понимали, что сегодняшняя схватка будет непростой. То, что смогли продержаться 90 минут - это замечательно. У нас была сплоченность. Мы сражались и понимали, насколько будет сложная схватка, но мы играли с чувством исполненного долга", - сказал он.

Также Тасима сообщил, что после того как тренером стал Акира Нисино, он завоевал доверие среди футболистов и среди членов ассоциации. "Тренер достиг значительных успехов и сплочения команды. Надо будет обсудить стратегию, как дальше тренировать команду", - добавил он.