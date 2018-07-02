Сборная Мексики проиграла бразильцам и снова не смогла пройти первый раунд плей-офф ЧМ

Отдельной темой для дискуссий после матча стала игра Неймара, а точнее его поведение на поле

САМАРА, 2 июля. /ТАСС/. Сборная Мексики проиграла команде Бразилии в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу со счетом 0:2. Встреча прошла в понедельник на стадионе "Самара-Арена". Первая стадия плей-офф не покоряется мексиканцам уже восемь мировых первенств подряд. Последний раз команда Мексики выигрывала матч 1/8 финала на домашнем чемпионате мира 1986 года. Тогда хозяева турнира обыграли сборную Болгарии со счетом 2:0 и в итоге проиграли в четвертьфинале по пенальти будущим финалистам первенства из ФРГ. Жара в Самаре не помешала аншлагу В последние дни в Самаре установилась жаркая погода, которая сделала набережную города самым популярным местом времяпрепровождения. Официальных данных по количеству приехавших на матч бразильских и мексиканских фанатов не было, однако, несмотря на жару, их было видно на каждом углу. Между болельщиками, несмотря на богатую историю противостояния, не было никакой агрессии, они охотно фотографировались друг с другом и общались.

Матч между сборными Бразилии и Мексики прошел при аншлаге на "Самара-Арене", в третий раз подряд трибуны стадиона собрали 41 970 зрителей. В первом тайме болельщики стали свидетелями равной игры с обилием борьбы в центре поля. Мексиканцы были более нацелены на чужие ворота, особой активностью отмечался хорошо себя зарекомендовавший на турнире нападающий Ирвинг Лосано, раз за разом шедший на обострение у чужих ворот. После перерыва характер игры изменился, бразильцы начали проводить опасные комбинации у ворот Гильермо Очоа, что в итоге привело к голу Неймара на 51-й минуте. Оставшуюся часть матча мексиканские футболисты безуспешно пытались вскрыть хорошо организованную оборону соперника, а в конце игры упустили контратаку, в которой с передачи все того же Неймара отличился Роберто Фирмино. "Матч был прекрасным, обе команды играли сбалансированно, было немало возможностей для атак и контратак. Я хотел бы отметить работу соперника. Обстоятельства и эмоции заставляют вести себя так или иначе, это надо понять и принять. Наш план на игру был таким, быстрые переходы, атаки и контратаки, схема 4-4-2 с подвижными флангами, с направленной вперед опекой и активной игрой по флангам", - сказал после матча главный тренер сборной Бразилии Тите.

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Наставник сборной Мексики Хуан Карлос Осорио принес болельщикам извинения за проигрыш. "Мы играли сбалансировано, нам надо продолжать расти и формироваться. Я надеюсь, что наши футболисты смогут играть в Европе больше, это важно для того, чтобы побеждать на крупных турнирах. Я хочу поблагодарить болельщиков, сказать спасибо за поддержку и любовь, прошу прощения у них за то, что нам не удалось пройти этот рубеж", - заключил Осорио. "Нельзя заниматься актерским мастерством в футболе" Отдельной темой для дискуссий после матча стала игра Неймара, а точнее его поведение на поле. Форвард неоднократно критиковался за явные симуляции и затяжки времени, именно это снова вышло на первый план после финального свистка на "Самара-Арене". "Я думаю, что мы неплохо сыграли сегодня, в основном мы контролировали игру, но потеряли много времени из-за одного игрока. Много остановок, много симуляций - это плохо для футбола, мы потеряли стиль из-за судейства, игру часто останавливали, это плохо для темпа. Был момент остановки на 4 минуты, я не думаю, что надо заниматься актерским мастерством в футболе", - сказал Осорио, отказавшись назвать фамилию критикуемого им игрока.