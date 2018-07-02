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2 июля, 23:30
Сборная Мексики проиграла бразильцам и снова не смогла пройти первый раунд плей-офф ЧМ
Футболисты сборной Бразилии
© Сергей Бобылев/ТАСС
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Отдельной темой для дискуссий после матча стала игра Неймара, а точнее его поведение на поле

САМАРА, 2 июля. /ТАСС/. Сборная Мексики проиграла команде Бразилии в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу со счетом 0:2. Встреча прошла в понедельник на стадионе "Самара-Арена".

Первая стадия плей-офф не покоряется мексиканцам уже восемь мировых первенств подряд. Последний раз команда Мексики выигрывала матч 1/8 финала на домашнем чемпионате мира 1986 года. Тогда хозяева турнира обыграли сборную Болгарии со счетом 2:0 и в итоге проиграли в четвертьфинале по пенальти будущим финалистам первенства из ФРГ.

Жара в Самаре не помешала аншлагу

В последние дни в Самаре установилась жаркая погода, которая сделала набережную города самым популярным местом времяпрепровождения. Официальных данных по количеству приехавших на матч бразильских и мексиканских фанатов не было, однако, несмотря на жару, их было видно на каждом углу. Между болельщиками, несмотря на богатую историю противостояния, не было никакой агрессии, они охотно фотографировались друг с другом и общались.

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Матч между сборными Бразилии и Мексики прошел при аншлаге на "Самара-Арене", в третий раз подряд трибуны стадиона собрали 41 970 зрителей. В первом тайме болельщики стали свидетелями равной игры с обилием борьбы в центре поля. Мексиканцы были более нацелены на чужие ворота, особой активностью отмечался хорошо себя зарекомендовавший на турнире нападающий Ирвинг Лосано, раз за разом шедший на обострение у чужих ворот. После перерыва характер игры изменился, бразильцы начали проводить опасные комбинации у ворот Гильермо Очоа, что в итоге привело к голу Неймара на 51-й минуте.

Оставшуюся часть матча мексиканские футболисты безуспешно пытались вскрыть хорошо организованную оборону соперника, а в конце игры упустили контратаку, в которой с передачи все того же Неймара отличился Роберто Фирмино.

"Матч был прекрасным, обе команды играли сбалансированно, было немало возможностей для атак и контратак. Я хотел бы отметить работу соперника. Обстоятельства и эмоции заставляют вести себя так или иначе, это надо понять и принять. Наш план на игру был таким, быстрые переходы, атаки и контратаки, схема 4-4-2 с подвижными флангами, с направленной вперед опекой и активной игрой по флангам", - сказал после матча главный тренер сборной Бразилии Тите.

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Наставник сборной Мексики Хуан Карлос Осорио принес болельщикам извинения за проигрыш. "Мы играли сбалансировано, нам надо продолжать расти и формироваться. Я надеюсь, что наши футболисты смогут играть в Европе больше, это важно для того, чтобы побеждать на крупных турнирах. Я хочу поблагодарить болельщиков, сказать спасибо за поддержку и любовь, прошу прощения у них за то, что нам не удалось пройти этот рубеж", - заключил Осорио.

"Нельзя заниматься актерским мастерством в футболе"

Отдельной темой для дискуссий после матча стала игра Неймара, а точнее его поведение на поле. Форвард неоднократно критиковался за явные симуляции и затяжки времени, именно это снова вышло на первый план после финального свистка на "Самара-Арене".

"Я думаю, что мы неплохо сыграли сегодня, в основном мы контролировали игру, но потеряли много времени из-за одного игрока. Много остановок, много симуляций - это плохо для футбола, мы потеряли стиль из-за судейства, игру часто останавливали, это плохо для темпа. Был момент остановки на 4 минуты, я не думаю, что надо заниматься актерским мастерством в футболе", - сказал Осорио, отказавшись назвать фамилию критикуемого им игрока.

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"Слова Осорио - это жалобы проигравшего, а я не очень обеспокоен критикой и позитивом в свой адрес. Я не хотел вдаваться в полемику, потому что некоторые говорят на повышенных тонах. Я здесь, чтобы помогать коллегам побеждать, я надеюсь, что смогу быть лучше. Я поздравляю команду, мы постоянно улучшаем свою игру", - ответил на недвусмысленные обвинения Неймар.

На послематчевой пресс-конференции о Неймаре и его стиле игры спросили и Тите. "Ему нравится играть с мячом, он очень быстрый, ловкий. Его провоцируют, но это его стимулирует, это характеристика бразильского футбола", - сказал тренер.

Прокомментировал эту тему и полузащитник сборной Мексики Андрес Гуардадо. "Не хочу вдаваться в полемику насчет Неймара, все знают, как он играет. Думаю, что арбитр все видит, он всегда видит разницу между нарушением и симуляцией, все все понимают, когда видят все то же самое. Для меня он великий игрок, который находится на уровне Криштиану Роналду и Лионеля Месси, но, если он поменяет свой стиль игры, для него это будет лучше", - заявил футболист.

В четвертьфинале сборная Бразилии 6 июля в Казани сыграет с бельгийцами.

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