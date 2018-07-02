Силва: сборная Бразилии провела феноменальную игру ЧМ по футболу против команды Мексики

В понедельник бразильцы обыграли мексиканцев в матче 1/8 финала со счетом 2:0

САМАРА, 2 июля. /ТАСС/. Сборная Бразилии по футболу провела феноменальную игру против команды Мексики в 1/8 финала чемпионата мира. Об этом сообщил журналистам защитник южноамериканцев Тиаго Силва.

В понедельник бразильцы обыграли мексиканцев в матче 1/8 финала со счетом 2:0.

"Было тяжело выиграть из-за погодных условий. У нас был сильный соперник, мы неспешно входили в игру в техническом плане. В психологическом плане нам было важно настроиться на игру, собраться, прочитать мысли друг друга, проявить свою ментальность. В итоге мы провели феноменальную игру", - сказал он.