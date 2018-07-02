Силва: сборная Бразилии провела феноменальную игру ЧМ по футболу против команды Мексики

САМАРА, 2 июля. /ТАСС/. Сборная Бразилии по футболу провела феноменальную игру против команды Мексики в 1/8 финала чемпионата мира. Об этом сообщил журналистам защитник южноамериканцев Тиаго Силва.
В понедельник бразильцы обыграли мексиканцев в матче 1/8 финала со счетом 2:0.
"Было тяжело выиграть из-за погодных условий. У нас был сильный соперник, мы неспешно входили в игру в техническом плане. В психологическом плане нам было важно настроиться на игру, собраться, прочитать мысли друг друга, проявить свою ментальность. В итоге мы провели феноменальную игру", - сказал он.
Силва добавил, что с каждым матчем сборная играет все лучше. "Сейчас мы должны отдохнуть и двигаться дальше, потому что пока еще ничего не добились. С каждой игрой мы становимся лучше, демонстрируем свой потенциал постепенно, по нарастающей. Это должно позитивно сказываться на нашей команде", - отметил защитник.
По мнению бразильского нападающего Габриэля Жезуса, сборная Мексики хорошо защищалась, играла закрыто, хорошо работала с мячом, делала быстрые пасы и контратаковала, но игроки команды не велись на провокации с их стороны. "Все игры на этом чемпионате мира были непростыми, а эта - самой тяжелой", - пояснил Жезус.
В четвертьфинале сборная Бразилии сыграет с командой Бельгии. Матч пройдет 6 июля в Казани.