Сборная Бельгии обыграла команду Японии и вышла в четвертьфинал чемпионата мира по футболу

Встреча завершилась со счетом 3:2

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 июля. /ТАСС/. Сборная Бельгии по футболу одержала волевую победу над командой Японии со счетом 3:2 в матче 1/8 финала чемпионата мира. Встреча прошла в Ростове-на-Дону.

В четвертьфинале сборная Бельгии сыграет с командой Бразилии, которая ранее в понедельник в матче 1/8 финала со счетом 2:0 обыграла мексиканцев. Игра пройдет 6 июля в Казани. Ранее определились еще две четвертьфинальные пары. Сборная Уругвая 6 июля в Нижнем Новгороде сыграет с командой Франции, сборные России и Хорватии встретятся в Сочи 7 июля.

Впервые с 1970 года в матче плей-офф чемпионата мира сборная смогла победить, проигрывая по ходу в два мяча. На турнире в 1970 году в четвертьфинале немцы обыграли англичан в дополнительное время со счетом 3:2, проигрывая 0:2 к 68-й минуте.

Харагути забил первый мяч в истории сборной Японии в плей-офф чемпионата мира. Ранее сборная Японии дважды выходила в 1/8 финала: в 2002 году японцы проиграли туркам (0:1), а в 2010-м - парагвайцам (3:5 по пенальти, 0:0 - основное и дополнительное время).

Сборные Бельгии и Японии шестой раз играли друг с другом. Второй раз победили бельгийцы, японцы также выигрывали дважды, два раза матчи завершились вничью. Второй раз команды встречались на чемпионатах мира. В 2002 году на групповом этапе турнира японцы и бельгийцы сыграли вничью (2:2).