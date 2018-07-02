Эксперт: бразильские футболисты в последних матчах ЧМ чувствуют себя все уверенней

По мнению главного тренера санкт-петербургского "Динамо" Александра Точилина, форвард бразильцев Неймар прибавляет от матча к матчу

В понедельник бразильские футболисты в матче 1/8 финала турнира обыграли команду Мексики со счетом 2:0. На групповом турнире бразильцы сыграли вничью со швейцарцами (1:1), а также обыграли команды Коста-Рики и Сербии со счетом 2:0.

МОСКВА, 2 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Последние матчи сборной Бразилии по футболу на чемпионате мира показывают, что команда набирает форму по ходу турнира. Такое мнение ТАСС высказал обладатель Кубка России, двукратный бронзовый призер чемпионата России, главный тренер санкт-петербургского "Динамо" Александр Точилин.

"Бразильцы - одни из фаворитов на этом турнире, учитывая, что многие уже вылетели. Эта команда по ходу турнира набирает форму: если первые игры были невнятными и были видны проблемы, то с каждой последующей игрой она выглядит уверенней", - сказал Точилин.

Лучшими бомбардирами команды на турнире являются Неймар и Филиппе Коутиньо, забившие два мяча. Свой второй мяч Неймар забил мексиканцам.

"Неймар от матча к матчу прибавляет, хотя я бы больше выделил Коутиньо. У сборной Бразилии, в отличие от многих команд, есть в составе немало звездных игроков. В первых матчах Коутиньо был лидером: пока у Неймара что-то не получалось, то он выходил на первый план. Сейчас же Неймар набирает форму", - отметил Точилин.

Соперником бразильцев в четвертьфинале станет победитель встречи Бельгия - Япония. Четвертьфинал с участием бразильцев пройдет 6 июля в Казани.