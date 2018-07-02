Вратарь Очоа: ЧМ-2018 показал, что мексиканский футбол непрерывно развивается

Мексиканцы в матче 1/8 финала чемпионата мира уступили команде Бразилии со счетом 0:2

САМАРА, 2 июля. /ТАСС/. Итоги выступления сборной Мексики на чемпионате мира говорят о том, что футбол в стране постоянно развивается. Об этом журналистам заявил вратарь мексиканской команды Гильермо Очоа.

В понедельник сборная Мексики в матче 1/8 финала чемпионата мира уступила команде Бразилии со счетом 0:2.

"Турнир показал, что мексиканский футбол вырос по сравнению с прошлым. Надеюсь, что такие результаты сборной произведут впечатление на молодежь и заставят их верить в то, что все возможно, позволят молодым улучшать футбол в стране", - сказал Очоа.

"С одной стороны, я рад, что нахожусь в хорошей форме, но с другой недоволен тем, что сегодня мы проиграли. Команда мечтала пройти как можно дальше, чтобы порадовать свою страну и болельщиков. Игра с бразильцами выдалась сложной, это хорошая команда с хорошими игроками, которые в любой момент могут усилить атаку", - добавил вратарь.