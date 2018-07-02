Вратарь Очоа: ЧМ-2018 показал, что мексиканский футбол непрерывно развивается

САМАРА, 2 июля. /ТАСС/. Итоги выступления сборной Мексики на чемпионате мира говорят о том, что футбол в стране постоянно развивается. Об этом журналистам заявил вратарь мексиканской команды Гильермо Очоа.
В понедельник сборная Мексики в матче 1/8 финала чемпионата мира уступила команде Бразилии со счетом 0:2.
"Турнир показал, что мексиканский футбол вырос по сравнению с прошлым. Надеюсь, что такие результаты сборной произведут впечатление на молодежь и заставят их верить в то, что все возможно, позволят молодым улучшать футбол в стране", - сказал Очоа.
"С одной стороны, я рад, что нахожусь в хорошей форме, но с другой недоволен тем, что сегодня мы проиграли. Команда мечтала пройти как можно дальше, чтобы порадовать свою страну и болельщиков. Игра с бразильцами выдалась сложной, это хорошая команда с хорошими игроками, которые в любой момент могут усилить атаку", - добавил вратарь.
"Бразильцы играют в лучших клубах мира. Первый гол был забит благодаря [полузащитнику] Виллиану, его хорошему пасу, но кроме этого у соперника не было много моментов. К тому же бразильцы играли достаточно жестко", - заключил Очоа.
Как рассказал журналистам полузащитник сборной Мексики Андрес Гуардадо, команда в будущем сделает выводы из очередной неудачи на крупном турнире. "Мы планировали попасть в финал, планировали выиграть каждую игру. Это была хорошая игра, но у нас всегда одинаковый результат в играх с бразильцами, мы проигрываем, и мы устали хорошо играть и ничего не выигрывать. Поэтому мы приложим все усилия, чтобы поменять эту тенденцию", - отметил игрок.
После матча предметом обсуждения стал нападающий сборной Бразилии Неймар, которого мексиканцы заподозрили в симуляциях и затяжках времени. "Не хочу вдаваться в полемику насчет Неймара, все знают, как он играет. Думаю, что арбитр все видит, он всегда видит разницу между нарушением и симуляцией, все всё понимают. Для меня он великий игрок, который находится на уровне Криштиану Роналду и Лионеля Месси, но, если он поменяет свой стиль игры, для него это будет лучше", - поделился своим мнением Гуардадо.