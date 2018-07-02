Дзюба подарил бойцу ММА Нурмагомедову футболку с автографами игроков сборной России

Нападающий заявил, что это подарок от всей команды

В видеоролике Дзюба пожелал удачи Нурмагомедову и показал футболку сборной России с автографами игроков, на ней были также нанесены фамилия бойца и первый номер. Футболист заявил, что это подарок от всей команды.

"Дорогой Хабиб, желаем тебе удачи в предстоящем бою с ирландцем Конором Макгрегором, это будет самый важный бой в твоей карьере. Это подарок от всей нашей сборной, я знаю, что ты любишь футбол, поэтому вот тебе футболка с первым номером, потому что ты - номер один. Удачи тебе в UFC", - сказал Дзюба.

В ответ на этот ролик Нурмагомедов на своей странице в Instagram поблагодарил Дзюбу за подарок и пожелал удачи сборной России в четвертьфинале чемпионата мира. "От души спасибо за поддержку и пожелания, очень приятно, пацанам тоже передай большой привет. От себя желаю вам удачи в четвертьфинале чемпионата мира, самое главное - без травм, вы уже сотворили историю, за вас болеет вся страна", - написал спортсмен.

Ранее менеджер россиянина Али Абдельазиз сообщил, что Макгрегор согласился провести бой с Нурмагомедовым. Нурмагомедов стал первым россиянином, завоевавшим титул чемпиона UFC. 29-летний спортсмен одержал 26 побед в карьере (16 - досрочно) при отсутствии поражений.

Сборная России по футболу вышла в четвертьфинал чемпионата мира. В воскресенье россияне в серии пенальти обыграли испанцев в матче 1/8 финала. Дзюба забил три мяча на турнире и вместе с Денисом Черышевым является лучшим бомбардиром команды на домашнем чемпионате мира.