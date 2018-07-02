Болельщики из Японии и Бельгии пели "Катюшу" и ели борщ перед игрой ЧМ в Ростове

Японцы шли на стадион в различных костюмах супергероев, с разукрашенными лицами

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 июля. /ТАСС/. Болельщики из Японии и Бельгии, которые приехали на матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу между их сборными в Ростов-на-Дону, перед игрой пели "Катюшу" и пробовали блюда национальной кухни. Впервые матч в Ростове пройдет при комфортной температуре плюс 25 градусов, все игры группового этапа шли при тридцатиградусной жаре и даже более высокой температуре. Матч пройдет на стадионе "Ростов-Арена", игра начнется в 21:00 мск.

Японцы шли на стадион в различных костюмах супергероев, с разукрашенными лицами. Российские болельщики активно фотографировались с ними, затем вместе пели русскую "Катюшу". Бельгийцев было заметно меньше, они были в футболках в цветах национальной сборной и с флагами. Также на всем пути местные художники по аквагриму разрисовывали лица болельщиков. По данным региональных властей, на матч приехали около 30 тыс. болельщиков, в том числе около 5 тыс. иностранных фанатов, примерно по 1 тыс. болельщиков из Бельгии и Японии. Одни добирались до Ростова на поезде, другие - на самолете. Возле аэропорта их встречали казачьи коллективы. Камень, ножницы, бумага по-японски Одним из самых ярких персонажей на ростовских улицах стал болельщик из Японии Джан Чен Ман. Он раскрасил лицо в белый цвет и был в интересном костюме. Мало кто понимал, что этот костюм значит, но выглядел болельщик довольно эффектно. "У русских есть такая игра - камень, ножницы, бумага, у нас в Японии тоже есть такая игра. Когда мы показываем ножницы - это выглядит как символ мира, мой костюм тоже означает мир. Россия вообще дружелюбная страна, - рассказал он корр. ТАСС. - Думаю, Япония и Бельгия сыграют по нулям в основное время, а в серии пенальти выиграет Япония".

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После того, как болельщик рассказал историю своего костюма, он со своими друзьями, которые были в шапках покемонов и с флагами сборной, пустился в пляс, при этом напевая "Катюшу". Другие фанаты пробовали местную кухню и восхищались видами города. "Я думал, Россия другая, оказалось, что все дружелюбные, и здесь очень красиво. Я попробовал русский борщ. У нас в Японии есть только крем-суп, борщ мне нравится больше", - рассказал ТАСС болельщик из Токио Асуции Сирахамо. Шапки с перьями и казачьи песни Бельгийские болельщики также прибывали на стадион за несколько часов до стартового свистка. Они фотографировались с японскими и российскими фанатами и настраивались на победу своей сборной. "Я впервые в России, люди здесь приятные, волонтеры очень помогали нам всегда. Мы пришли в шапках с перьями в цветах нашей сборной. Обычно болельщики надевают всевозможные шапки в таких цветах. Надеемся, Бельгия выиграет со счетом 4:1", - поделилась своими ожиданиями от матча болельщица из Бельгии Вивиен, которая приехала на матч с мужем и двумя детьми.

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