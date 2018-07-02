Тренер: провокации стимулируют бразильского нападающего Неймара на лучшую игру

САМАРА, 2 июля. /ТАСС/. Провокации со стороны соперников в адрес нападающего сборной Бразилии по футболу Неймара стимулируют его на лучшую игру. Об этом журналистам заявил главный тренер бразильской команды Тите.
В понедельник бразильцы обыграли команду Мексики в матче 1/8 финала чемпионата мира со счетом 2:0. Неймар отметился голом и результативной передачей.
"3,5 месяца Неймар не играл, это очень долго для такого высокого уровня. В прошлых матчах он сделал все прекрасно, как при лучшей своей форме, он играет на высоком тактическом уровне, улучшается по этому аспекту. Ему нравится играть с мячом, он очень быстрый, ловкий. Его провоцируют, но это его стимулирует, это характеристика бразильского футбола", - заявил Тите.
"Матч был прекрасным, обе команды играли сбалансированно, было немало возможностей для атак и контратак. Я хотел бы отметить работу соперника. Обстоятельства и эмоции заставляют вести себя так или иначе, это надо понять и принять. Наш план на игру был таким, быстрые переходы, атаки и контратаки, схема 4-4-2 с подвижными флангами, с направленной вперед опекой и активной игрой по флангам", - отметил тренер.
В четвертьфинале сборная Бразилии сыграет с победителем матча между командами Бельгии и Японии. "Нас ждет четвертьфинал, я не буду предпочитать кого-то, каждая национальная сборная имеет свои характеристики. Мексика разбила Германию, Россия вчера прекрасно играла, она по пенальти прошла Испанию, поэтому никто не знает, что будет", - заключил Тите.
Четвертьфинал с участием сборной Бразилии пройдет 6 июля в Казани.