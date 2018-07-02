Тренер: провокации стимулируют бразильского нападающего Неймара на лучшую игру

В понедельник бразильцы обыграли команду Мексики в матче 1/8 финала чемпионата мира со счетом 2:0, Неймар отметился голом и результативной передачей

САМАРА, 2 июля. /ТАСС/. Провокации со стороны соперников в адрес нападающего сборной Бразилии по футболу Неймара стимулируют его на лучшую игру. Об этом журналистам заявил главный тренер бразильской команды Тите.

"3,5 месяца Неймар не играл, это очень долго для такого высокого уровня. В прошлых матчах он сделал все прекрасно, как при лучшей своей форме, он играет на высоком тактическом уровне, улучшается по этому аспекту. Ему нравится играть с мячом, он очень быстрый, ловкий. Его провоцируют, но это его стимулирует, это характеристика бразильского футбола", - заявил Тите.

"Матч был прекрасным, обе команды играли сбалансированно, было немало возможностей для атак и контратак. Я хотел бы отметить работу соперника. Обстоятельства и эмоции заставляют вести себя так или иначе, это надо понять и принять. Наш план на игру был таким, быстрые переходы, атаки и контратаки, схема 4-4-2 с подвижными флангами, с направленной вперед опекой и активной игрой по флангам", - отметил тренер.

В четвертьфинале сборная Бразилии сыграет с победителем матча между командами Бельгии и Японии. "Нас ждет четвертьфинал, я не буду предпочитать кого-то, каждая национальная сборная имеет свои характеристики. Мексика разбила Германию, Россия вчера прекрасно играла, она по пенальти прошла Испанию, поэтому никто не знает, что будет", - заключил Тите.

Четвертьфинал с участием сборной Бразилии пройдет 6 июля в Казани.