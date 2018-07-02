Президент Бразилии заявил, что угадал счет в матче национальной сборной с командой Мексики

Мишел Темер поблагодарил команду за победу

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 2 июля. /ТАСС/. Президент Бразилии Мишел Темер поблагодарил национальную сборную по футболу за победу над командой Мексики. Он также сообщил, что смог предсказать счет этого матча.

"Трудная и заслуженная победа! Спасибо, сборная! Я угадал счет", - написал Темер в понедельник в Facebook. Глава государства также опубликовал фотографию, на которой запечатлено, как он радуется выходу соотечественников в четвертьфинал мирового первенства.

В понедельник сборная Бразилии по футболу одержала победу над командой Мексики со счетом 2:0 в матче 1/8 финала чемпионата мира. Встреча прошла в Самаре. Мячи забили Неймар (51-я минута) и Роберто Фирмино (88).