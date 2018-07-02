"Россия 1" после финала ЧМ-2018 покажет режиссерский дебют Козловского "Тренер"

Фильм рассказывает о судьбе футболиста, который после ошибки в важном матче уходит из спорта и отправляется в маленький городок, где начинает работать тренером

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Телеканал "Россия 1" после финала чемпионата мира по футболу, 15 июля, покажет художественный фильм - режиссерский дебют Данилы Козловского "Тренер". Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе ВГТРК.

В фильме задействованы Данила Козловский, Владимир Ильин, Андрей Смоляков, Ольга Зуева, Ирина Горбачева и др.

"Тренер" вышел в российский прокат 19 апреля. Картина стала дебютной режиссерской работой Козловского, он также выступил в качестве продюсера и соавтора сценария.

Лента рассказывает о судьбе футболиста национальной сборной Юрия Столешникова (Данила Козловский), который в один момент допускает ошибку и не забивает роковой пенальти, после чего он уходит из спорта и отправляется в маленький провинциальный городок, где становится тренером. Столешникову предстоит пройти путь футболиста с нуля, снова поверить в себя и вдохновить своих последователей.

Ранее сообщалось, что финал первенства также будет транслировать телеканал "Россия 1".