Бразильского футболиста Неймара не беспокоят обвинения в симуляции

Нападающий отметил игру голкипера мексиканской сборной Гильермо Очоа

В понедельник бразильские футболисты обыграли команду Мексики в матче 1/8 финала чемпионата мира со счетом 2:0. Неймар отметился голом и результативной передачей и был назван лучшим игроком встречи. После матча главный тренер сборной Мексики Хуан Карлос Осорио раскритиковал соперника за симуляции и затяжки времени, не назвав кого-то конкретно.

САМАРА, 2 июля. /ТАСС/. Критика и обвинения в симуляции не беспокоят нападающего сборной Бразилии по футболу Неймара. Об этом он заявил журналистам.

"Слова Осорио - это жалобы проигравшего, я не очень обеспокоен критикой, впрочем, как и позитивом в свой адрес. Я не хочу вступать в полемику, потому что некоторые говорят на повышенных тонах. Я здесь, чтобы помогать коллегам побеждать, надеюсь, что смогу играть еще лучше. Я поздравляю команду, мы постоянно улучшаем свою игру", - сказал Неймар.

Он отметил игру голкипера мексиканской сборной Гильермо Очоа. "Он прекрасный вратарь, всем известны его качества", - сказал футболист.

В четвертьфинале сборная Бразилии сыграет с победителем матча между командами Бельгии и Японии.