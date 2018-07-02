Лукаку и Де Брюйне вошли в состав сборной Бельгии на матч 1/8 финала ЧМ с командой Японии

Также стал известен состав японской команды на эту игру

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 июля. /ТАСС/. Нападающий "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку и полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне включены в стартовый состав сборной Бельгии по футболу на матч 1/8 финала чемпионата мира против команды Японии. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола.

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