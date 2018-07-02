Лукаку и Де Брюйне вошли в состав сборной Бельгии на матч 1/8 финала ЧМ с командой Японии

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 июля. /ТАСС/. Нападающий "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку и полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне включены в стартовый состав сборной Бельгии по футболу на матч 1/8 финала чемпионата мира против команды Японии. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола.
Лукаку провел два матча на групповом этапе турнира и забил четыре мяча. Он был признан лучшим игроком матча против сборной Панамы (3:0). Де Брюйне также сыграл два матча и отдал одну результативную передачу.
Полностью состав сборной Бельгии выглядит следующим образом: Тибо Куртуа, Тоби Алдервейрелд, Венсан Компани, Ян Вертонген, Тома Мёнье, Аксель Витсель, Кевин Де Брюйне, Эден Азар, Янник Карраско, Дрис Мертенс, Ромелу Лукаку.
Также стал известен состав сборной Японии: Эйдзи Кавасима, Юто Нагатомо, Майя Йосида, Гэн Сёдзи, Хироки Сакаи, Гаку Сибасаки, Гэнки Харагути, Синдзи Кагава, Такаси Инуи, Макото Хасебе, Юя Осако.
Матч пройдет в Ростове-на-Дону, игра начнется в 21:00 мск.