Тренер сборной Мексики раскритиковал симуляции бразильских футболистов в матче ЧМ

В понедельник сборная Мексики в матче 1/8 финала чемпионата мира уступила команде Бразилии со счетом 0:2

САМАРА, 2 июля. /ТАСС/. Бразильские футболисты часто симулировали и затягивали время в матче 1/8 финала чемпионат мира со сборной Мексики, что привело к сокращению интенсивности игры. Такое мнение журналистам высказал главный тренер мексиканской команды Хуан Карлос Осорио. В понедельник сборная Мексики в матче 1/8 финала чемпионата мира уступила команде Бразилии со счетом 0:2.