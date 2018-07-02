Осорио решит вопрос о своем будущем на посту тренера сборной Мексики через несколько дней

В понедельник сборная Мексики в матче 1/8 финала чемпионата мира уступила команде Бразилии со счетом 0:2

В понедельник сборная Мексики в матче 1/8 финала чемпионата мира уступила команде Бразилии со счетом 0:2. Встреча прошла в Самаре.

САМАРА, 2 июля. /ТАСС/. Главный тренер сборной Мексики по футболу Хуан Карлос Осорио решит вопрос о своем будущем на этом посту в течение нескольких дней. Об этом он заявил журналистам.

"Мое будущее в сборной? Это самое неважное сейчас. Нужно подождать, что произойдет в ближайшие дни", - заявил Осорио.

"Мексиканская сборная была прекрасна, но мы не оказались эффективными, у нас не оказалось дополнительного качества, чтобы победить. Однако мы играли сбалансировано, нам надо продолжать расти и формироваться. Я надеюсь, что наши футболисты смогут играть в Европе больше, это важно для того, чтобы побеждать на крупных турнирах", - добавил специалист.

"Я хочу поблагодарить болельщиков, сказать спасибо за поддержку и любовь. Я прошу прощения у них за то, что нам не удалось пройти этот рубеж. Я думаю, что они лучшие болельщики в мире", - заключил 56-летний тренер.

Осорио возглавляет сборную Мексики с 2015 года.