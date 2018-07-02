Неймар признан лучшим игроком матча 1/8 финала чемпионата мира Бразилия - Мексика

В понедельник бразильцы в матче 1/8 финала обыграли мексиканцев со счетом 2:0, Неймар стал автором первого гола

САМАРА, 2 июля. /ТАСС/. Нападающий сборной Бразилии по футболу Неймар признан лучшим игроком матча 1/8 финала чемпионата мира против команды Мексики. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола.

В понедельник бразильцы в матче 1/8 финала обыграли мексиканцев со счетом 2:0. Встреча прошла в Самаре. Неймар забил первый гол в матче. Этот мяч стал вторым на турнире для нападающего ПСЖ и позволил ему сравняться с лучшим бомбардиром сборной Бразилии на ЧМ-2018 Филиппе Коутиньо.

Соперником сборной Бразилии в четвертьфинале станет победитель матча 1/8 финала, в котором позднее в понедельник в Ростове-на-Дону сыграют команды Бельгии и Японии. Четвертьфинал с участием бразильцев пройдет 6 июля в Казани.