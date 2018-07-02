Сборная Бразилии обыграла мексиканцев и вышла в 1/4 финала ЧМ-2018

Встреча завершилась со счетом 2:0

В четвертьфинале команда Бразилии сыграет с победителем матча 1/8 финала между сборными Бельгии и Японии, который пройдет позднее в понедельник в Ростове-на-Дону. Встреча 1/4 финала с участием бразильской команды состоится 6 июля в Казани. Бразильцы стали пятой командой, вышедшей в четвертьфинал чемпионата мира, ранее такого результата добились сборные Франции, Уругвая, России и Хорватии.

САМАРА, 2 июля. /ТАСС/. Сборная Бразилии по футболу одержала победу над командой Мексики со счетом 2:0 в матче 1/8 финала чемпионата мира. Встреча прошла в Самаре.

Гол Неймара стал 227-м мячом сборной Бразилии на чемпионатах мира. Бразильцы стали самой результативной сборной в истории мировых первенств, обойдя сборную Германии, в активе которой 226 голов. Немцы, которые являются действующими чемпионами мира, уже завершили выступление на турнире.

Сборная Бразилии, которая пять раз побеждала на чемпионатах мира, седьмой раз подряд вышла в четвертьфинал мирового первенства. Последний раз бразильцы вылетали раньше этой стадии на турнире в 1990 году, когда проиграли в 1/8 финала аргентинцам (0:1).

Проклятие сборной Мексики и история встреч

Сборная Мексики не может выйти в четвертьфинал чемпионата мира с 1986 года, когда на домашнем первенстве в матче 1/8 финала они обыграли болгарских футболистов. Мексиканцы седьмой раз подряд вышли из группы на чемпионатах мира, каждый раз они проигрывали в первом же матче навылет. В Мексике сложившуюся ситуацию называют "проклятием пятой игры".

Сборные Бразилии и Мексики провели 41-й очный матч. Бразильцы одержали 24-ю победу, 10 раз выигрывали мексиканцы, семь матчей завершились вничью. На чемпионатах мира команды встретились в пятый раз. Бразильцы в четвертый раз победили, только на прошлом чемпионате мира они не смогли выиграть, завершив встречу вничью (0:0), при этом сборная Мексики не забила бразильцам ни одного мяча.

Мексиканцы четвертый матч подряд не могут забить гол в ворота бразильцев. Последний раз они сделали это в товарищеской игре в октябре 2011 года (1:2). Сборная Бразилии никогда на чемпионатах мира не проигрывала командам из Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ). В данных встречах в активе бразильцев восемь побед и одна ничья.