Матч Испания - Россия стал самым популярным в украинском телеэфире во время ЧМ-2018

Игру посмотрели 4,4 млн человек

КИЕВ, 2 июля. /ТАСС/.Трансляция матча между сборными России и Испании на украинском телеканале " Интер " оказалось самой популярной среди всех трансляций с начала чемпионата мира по футболу. Как сообщили в понедельник в пресс-службе телеканала, матч на Украине посмотрели 4,4 млн человек.

В воскресенье сборная России обыграла команду Испании в серии пенальти со счетом 4:3 (основное и дополнительное время завершилось со счетом 1:1).

"1 июля главным событием дня стала трансляция на телеканале "Интер" матча между сборными России и Испании. Этот поединок не только стал лучшим событием воскресенья, но и собрал самую высокую долю среди всех трансляций с начала чемпионата мира по футболу", - говорится в сообщении.

Первый в истории России домашний чемпионат мира по футболу проходит в 11 городах мира с 14 июня по 15 июля 2018 года. В воскресенье сборная России одержала победу над командой Испании в серии пенальти в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу. В четвертьфинале турнира сборная России встретится с командой Хорватии.