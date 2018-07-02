Полузащитник Эшли Янг: сборная Англии уделяет особое внимание отработке пенальти на ЧМ

Английская команда в матче 1/8 финала чемпионата мира сыграет со сборной Колумбии 3 июля в Москве

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Сборная Англии по футболу уделяет особое внимание отработке пенальти на тренировках в преддверии матча 1/8 финала чемпионата мира с командой Колумбии. Об этом на пресс-конференции заявил полузащитник английской сборной Эшли Янг.

Матч между командами пройдет 3 июля в Москве на арене "Спартак".

"Я уверен в себе. Если дойдет до серии пенальти, я готов, безусловно, - сказал Янг. - Мы уделяем этому моменту внимание на тренировках, подходим очень серьезно. Безусловно, я возьму на себя ответственность, если матч дойдет до этой стадии".

Янг также признался, что в английской сборной не анализируют сетку плей-офф чемпионата и не делают прогнозов. "Конечно, всем в нашей сборной хочется войти в историю. Но впереди нас ждет сложнейший матч против колумбийцев. И это на данный момент все, о чем мы думаем", - сказал полузащитник.

Матч 1/8 финала чемпионата мира между сборными Англии и Колумбии начнется в 21:00 мск.