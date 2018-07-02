Саутгейт: вылет фаворитов чемпионата мира не давит на сборную Англии по футболу

Матч 1/8 финала чемпионата мира Колумбия - Англия пройдет 3 июля в Москве на арене "Спартак"

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС /. Вылет грандов и фаворитов чемпионата мира не давит на английскую сборную в преддверии матча 1/8 финала против команды Колумбии. Об этом на пресс- конференции заявил главный тренер английской сборной Гарет Саутгейт.

"Мы максимально сфокусированы на предстоящей игре, хотя подготовка к матчу с Колумбией никак не отличается от той, что была прежде. Все серьезные приготовления завершились, когда мы отправились в Россию, - сказал Саутгейт. - Теперь надо играть с правильным настроем, но с определенной свободой в атаке".

Турнир в России уже покинули, в частности, сборные Германии, Испании, Португалии, Аргентины. "То, что турнир покинули сильные сборные, фавориты, никак не влияет на нас. Мы продолжаем двигаться к нашей цели. Мы уважаем колумбийцев, знаем, что в их составе есть настоящие звезды", - сказал тренер.