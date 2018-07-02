Саутгейт: вылет фаворитов чемпионата мира не давит на сборную Англии по футболу

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС /. Вылет грандов и фаворитов чемпионата мира не давит на английскую сборную в преддверии матча 1/8 финала против команды Колумбии. Об этом на пресс- конференции заявил главный тренер английской сборной Гарет Саутгейт.
"Мы максимально сфокусированы на предстоящей игре, хотя подготовка к матчу с Колумбией никак не отличается от той, что была прежде. Все серьезные приготовления завершились, когда мы отправились в Россию, - сказал Саутгейт. - Теперь надо играть с правильным настроем, но с определенной свободой в атаке".
Турнир в России уже покинули, в частности, сборные Германии, Испании, Португалии, Аргентины. "То, что турнир покинули сильные сборные, фавориты, никак не влияет на нас. Мы продолжаем двигаться к нашей цели. Мы уважаем колумбийцев, знаем, что в их составе есть настоящие звезды", - сказал тренер.
"В 2014 году я был на матче колумбийцев против Бразилии (1:2), и атмосфера на трибунах была невероятная. Уверен, то же самое повторится в Москве", - добавил Саутгейт.
Он подчеркнул, что на тренировках игроки уделяют внимание 11-метровым ударам. "На чемпионате мира обязательно надо быть готовым к серии пенальти, и мы уделяем этому время на тренировках", - сказал специалист.
Матч 1/8 финала чемпионата мира Колумбия - Англия пройдет 3 июля в Москве на арене "Спартак". Сборная Колумбии вышла в 1/8 финала с первого места в группе H. Команда Англии стала второй в группе G.