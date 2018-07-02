Ни одного ЧП не произошло на объектах ЧМ-2018 в Москве во время матча России и Испании

На самом матче присутствовало более 78 тыс. человек

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Ни одного происшествия не зафиксировано в Москве на объектах проведения чемпионата мира по футболу во время проведения матча Россия - Испания. Об этом сообщил в понедельник ТАСС министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников.

1 июля сборная России по футболу в серии пенальти одержала историческую победу над командой Испании и вышла в 1/4 финала чемпионата мира. Встреча прошла в Москве на стадионе "Лужники". Основное время матча завершилось вничью - 1:1. В дополнительное время командам также не удалось выявить победителя, а в серии послематчевых пенальти футболисты сборной России реализовали все свои удары (Федор Смолов, Сергей Игнашевич, Александр Головин и Денис Черышев), испанцы дважды не смогли забить - 4:3.

"В ходе подготовки и проведения футбольного матча подразделениями ГУ МВД России по г. Москве реализован комплекс необходимых организационно-практических мероприятий по ранее отработанному алгоритму действий, задачи по охране общественного порядка и безопасности, а также полный комплекс мер антитеррористической направленности выполнены. Чрезвычайных ситуаций и происшествий на объектах проведения ЧМ-2018 во время подготовки и проведения, а также по окончании матча не произошло", - сказал Черников.

Он отметил, что на прошедшем матче на "Лужниках" присутствовало более 78 тыс. человек. В охране правопорядка на территории стадиона, а также на прилегающей территории был задействован наряд численностью 6 тыс. сотрудников. Во время подготовки и проведения футбольного матча на "Лужниках" за различные правонарушения были задержаны 32 человека, в том числе незаконная торговля, проникновение на охраняемый объект, появление в пьяном виде в общественном месте, нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований.

Также без происшествий обошлось во время матча и на площадке Фестиваля болельщиков. "За все время работы площадки 1 июля - с 14:00 до 24:00 - через рамки металлоискателей прошло порядка 128 тыс. зрителей. Для обеспечения порядка в фан-зоне было задействовано более 3 тыс. человек. За различные правонарушения в зоне фестиваля были задержаны 15 граждан", - добавил министр.

Матчи чемпионата мира по футболу проходят с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.