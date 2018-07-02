Соцсети отметили рост активности пользователей в день матча РФ - Испания

В частности, по данным "ВКонтакте", количество выложенных историй 2 июля выросло в пять раз

Социальные сети "Одноклассники" и "ВКонтакте" отметили рост активности пользователей 1 июля во время и после проведения матча ЧМ-2018 между Россией и Испанией.

Об этом сообщается в пресс-релизах компаний.

"Одноклассники" после окончания матча зарегистрировали рост загрузок видео в два раза. Количество текстовых публикаций увеличилось на 20%. "Одним из самых популярных за вчерашний день стал хэштег #болеемзанаших, с которым за день было сделано более 50 тыс. публикаций. Поздравлять друг друга пользователи продолжили и в понедельник", - отметили в "Одноклассниках".

В компании также отметили что аудитория приложения ОК, посвященного чемпионату, превысила более 650 тыс. пользователей. Также в соцсети проходит проект "Вести с полей", в рамках которого прямые эфиры из всех городов чемпионата публикуют известные блогеры и пользователи. С момента старта чемпионата стримы из городов ЧМ-2018 собрали в "Одноклассниках" более 4 млн просмотров.

В свою очередь во "ВКонтакте" сообщили, что "количество выложенных историй вечером 1 июля увеличилось в пять раз по сравнению с обычной активностью, при этом в трети историй пользователи добавляли маску "Усы надежды". "Число опубликованных записей выросло в 2,5 раза, количество отправленных сообщений - вдвое", - сообщается в пресс-релизе. Также пользователи сети упомянули вратаря сборной России Игоря Акинфеева в публичных записях и комментариях больше, чем во все другие дни 2018 года вместе взятые.

Новостная лента ЧМ "ВКонтакте" с начала чемпионата набрала мира свыше 72 млн просмотров.