Джака: сборная Швейцарии по футболу намерена обыграть шведов в основное время матча ЧМ

Сборная Швейцарии сыграет в 1/8 финала чемпионата мира против команды Швеции 3 июля на стадионе "Санкт-Петербург"

Сборная Швейцарии сыграет в 1/8 финала чемпионата мира против команды Швеции 3 июля на стадионе "Санкт-Петербург". В воскресенье матчи 1/8 финала турнира Россия - Испания и Хорватия - Дания завершились сериями послематчевых пенальти, в которых победили россияне и хорваты.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июля. /ТАСС/. Сборная Швейцарии по футболу намерена не доводить матч чемпионата мира с командой Швеции до серии послематчевых пенальти и решить исход встречи в основное время. Об этом на пресс- конференции заявил полузащитник сборной Швейцарии Гранит Джака.

"Я нормально сплю, не думаю каждый день о пенальти; мы смотрели вчерашние игры Хорватии и Испании, но хотим решить все за 90 минут. Если дойдет до пенальти, я возьму на себя ответственность в пробитии. Вообще не думаю, что у россиян лучше индивидуальные навыки, чем у испанцев. Но вчера матчи были напряженные, футбол так работает: не важно, какие у вас игроки, если нет команды", - сказал Джака.

"Я уверен в наших силах, мы будем хорошо готовы к матчу, хотя Швеция - отличная команда. Что касается турнира, пока что мы ограничиваемся только завтрашним матчем, а дальше посмотрим", - добавил футболист.

Победитель матча Швеция - Швейцария выйдет в четвертьфинал турнира, где 7 июля в Самаре встретится с победителем пары Колумбия - Англия.