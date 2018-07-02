Подозрение на воспаление мышц голени выявлено у футболиста сборной России Жиркова

В понедельник футболисты сборной России тренировались в индивидуальном режиме

"Продолжаем подготовку к матчу со сборной Хорватии. Проблемы со здоровьем только у Юрия Жиркова: у него подозрение на воспаление сухожилия одной из мышц голени. Сегодня игрок пройдет дополнительное обследование, по итогам которого будет определены дальнейшая тактика и сроки лечения", - сказано в сообщении пресс-службы.

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Подозрение на воспаление сухожилия одной из мышц голени выявлено у полузащитника сборной России по футболу Юрия Жиркова. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды.

В воскресенье в матче 1/8 финала чемпионата мира сборная России в серии послематчевых пенальти одержала победу над командой Испании (4:3, основное и дополнительное время 1:1). Впервые в истории российские футболисты вышли в четвертьфинал мирового первенства. В четвертьфинале россияне сыграют с хорватами, игра пройдет 7 июля в Сочи.

34-летний Жирков провел три матча на чемпионате мира. В игре с испанцами он был заменен перед началом второго тайма из-за травмы.

Ранее главный тренер сборной России Станислав Черчесов сообщил, что Жирков, скорее всего, больше не сыграет на чемпионате мира из-за проблем с ногой. По его словам, возможно, полузащитник будет готов к финалу, если сборная России сумеет туда пробиться.