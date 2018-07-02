Консул: до 10 тысяч шведских болельщиков приедут в Санкт-Петербург на матч 1/8 финала ЧМ

В матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу сборная Швеции сыграет с командой Швейцарии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июля. /ТАСС/. До 10 тысяч болельщиков из Швеции приедут в Санкт-Петербург на матч своей сборной против команды Швейцарии, который состоится 3 июля в рамках 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Об этом на пресс-конференции в понедельник сообщил консул Генерального консульства Швеции в Петербурге Мортен Франкбю.

"Завтра большой день для нас. Есть много шведских туристов в Санкт-Петербурге, в эти дни мы ожидаем от 5 до 10 тысяч человек. Так что мы готовимся, мы очень довольны", - сказал консул.

Встреча сборных Швеции и Швейцарии начнется в 17:00 мск.

Матчи чемпионата мира по футболу проходят с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Санкт-Петербург примет также один полуфинал и матч за третье место.