Колумбиец Хамес Родригес избежал серьезной травмы и сможет сыграть с англичанами на ЧМ

Матч 1/8 финала чемпионата мира Колумбия - Англия пройдет 3 июля в Москве на арене "Спартак"

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Полузащитник сборной Колумбии Хамес Родригес избежал серьезной травмы и сможет сыграть в матче против англичан в 1/8 финала чемпионата мира. Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер колумбийской сборной Хосе Пекерман.

Матч 1/8 финала чемпионата мира Колумбия - Англия пройдет 3 июля в Москве на арене "Спартак" (начало - 21:00 мск).

"Медобследование показало, что у Хамеса нет серьезной травмы, так что мы надеемся, что он сможет принять участие в предстоящей игре, - сказал Пекерман. - Он, как и Фалькао, является ведущим игроком нашей сборной. Хотя у всей нашей команды очень большой потенциал".