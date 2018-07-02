Колумбиец Хамес Родригес избежал серьезной травмы и сможет сыграть с англичанами на ЧМ

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Полузащитник сборной Колумбии Хамес Родригес избежал серьезной травмы и сможет сыграть в матче против англичан в 1/8 финала чемпионата мира. Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер колумбийской сборной Хосе Пекерман.
Матч 1/8 финала чемпионата мира Колумбия - Англия пройдет 3 июля в Москве на арене "Спартак" (начало - 21:00 мск).
"Медобследование показало, что у Хамеса нет серьезной травмы, так что мы надеемся, что он сможет принять участие в предстоящей игре, - сказал Пекерман. - Он, как и Фалькао, является ведущим игроком нашей сборной. Хотя у всей нашей команды очень большой потенциал".
По словам наставника колумбийской команды, он хорошо знает английскую сборную и надеется на успех в предстоящей игре. "Если мы будем использовать прессинг, если будем предугадывать действия противника, если будем сконцентрированы от первой до последней минуты, то сможем достичь успеха", - сказал тренер.
"Не стоит недооценивать нашу команду. У нас собраны отличные игроки с высоким уровнем мастерства", - добавил Пекерман.
Сборная Колумбии вышла в 1/8 финала с первого места в группе H. Команда Англии стала второй в группе G.