Тренер: сборная Швейцарии уверена в своих силах перед матчем ЧМ с командой Швеции

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июля. /ТАСС/. Сборная Швейцарии по футболу уверена в своих силах перед матчем чемпионата мира против команды Швеции. Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер швейцарцев Владимир Петкович.
Встреча 1/8 финала пройдет 3 июля на стадионе "Санкт-Петербург".
"У нас была возможность расслабиться и отдохнуть, но вчера мы уже начали интенсивно готовиться к игре. У нас все в расположении, двое дисквалифицированы, но мы уверены в себе. Главное хорошо подготовиться и выиграть, это наша цель. Я завтра решу по поводу состава, у нас будет тренировка", - сказал Петкович.
"Мы очень хорошо играли, в последнем матче этого было достаточно, чтобы пройти дальше. О Швеции нельзя говорить, как о слабом сопернике. Мы играем примерно на равных, и завтра нас ждет очень сложный матч, в котором мы хотим доминировать и выиграть. Мы должны быть готовы и собраны с первой минуты, дополняя все действия пользой", - подчеркнул тренер.
Большинство футболистов сборной Швейцарии являются уроженцами других стран. "Наша команда - воплощение различных талантов, культур, которые хорошо сочетаются. Игроки во многом помогают друг другу, это хорошо влияет на команду", - отметил тренер.
Победитель матча Швеция - Швейцария в четвертьфинале 7 июля в Самаре встретится с победителем пары Колумбия - Англия.