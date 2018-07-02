Тренер: сборная Швейцарии уверена в своих силах перед матчем ЧМ с командой Швеции

Встреча 1/8 финала пройдет 3 июля на стадионе "Санкт-Петербург"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июля. /ТАСС/. Сборная Швейцарии по футболу уверена в своих силах перед матчем чемпионата мира против команды Швеции. Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер швейцарцев Владимир Петкович.

Встреча 1/8 финала пройдет 3 июля на стадионе "Санкт-Петербург".

"У нас была возможность расслабиться и отдохнуть, но вчера мы уже начали интенсивно готовиться к игре. У нас все в расположении, двое дисквалифицированы, но мы уверены в себе. Главное хорошо подготовиться и выиграть, это наша цель. Я завтра решу по поводу состава, у нас будет тренировка", - сказал Петкович.