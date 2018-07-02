Сборная Испании по футболу покинула Россию после вылета с чемпионата мира

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Сборная Испании вылетела в Мадрид после завершения выступления на чемпионате мира по футболу в России. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды в Twitter.
Самолет с футболистами и тренерским штабом сборной Испании в понедельник вылетел из Москвы.
В воскресенье сборная Испании в серии послематчевых пенальти проиграла команде России в матче 1/8 финала чемпионата мира (3:4, основное и дополнительное время - 1:1).
✈️ La @SeFutbol despega en estos momentos rumbo a Madrid #SEFlive— Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) 2 июля 2018 г.
Испанская команда провела четыре матча на чемпионате и только в одном одержала победу. На групповом этапе турнира испанцы сыграли вничью с португальцами (3:3) и марокканцами (2:2) и обыграли иранцев (1:0). Лучшим бомбардиром команды на турнире стал нападающий Диего Коста, забивший три мяча.
Сборная Испании является чемпионом мира 2010 года. На чемпионате мира в Бразилии в 2014 году испанцы не сумели защитить свой титул, завершив борьбу на стадии группового раунда.