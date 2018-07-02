Сборная Испании по футболу покинула Россию после вылета с чемпионата мира

Самолет с футболистами и тренерским штабом сборной Испании в понедельник вылетел из Москвы

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Сборная Испании вылетела в Мадрид после завершения выступления на чемпионате мира по футболу в России. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды в Twitter.

Самолет с футболистами и тренерским штабом сборной Испании в понедельник вылетел из Москвы.

В воскресенье сборная Испании в серии послематчевых пенальти проиграла команде России в матче 1/8 финала чемпионата мира (3:4, основное и дополнительное время - 1:1).