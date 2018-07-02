Бентанкур: уругвайцы победят французов в 1/4 финала ЧМ, если сохранят скорость и настрой

Встреча Уругвай - Франция состоится 6 июля в Нижнем Новгороде и начнется в 17:00 мск

БОР /Нижегородская область/, 2 июля. /ТАСС/. Сборная Уругвая по футболу победит команду Франции в четвертьфинале чемпионата мира, если сумеет сохранить настрой и скорость, показанные в предыдущих матчах. Такое мнение журналистам высказал уругвайский полузащитник Родриго Бентанкур.

Встреча Уругвай - Франция состоится 6 июля в Нижнем Новгороде и начнется в 17:00 мск.