Бентанкур: уругвайцы победят французов в 1/4 финала ЧМ, если сохранят скорость и настрой

БОР /Нижегородская область/, 2 июля. /ТАСС/. Сборная Уругвая по футболу победит команду Франции в четвертьфинале чемпионата мира, если сумеет сохранить настрой и скорость, показанные в предыдущих матчах. Такое мнение журналистам высказал уругвайский полузащитник Родриго Бентанкур.
Встреча Уругвай - Франция состоится 6 июля в Нижнем Новгороде и начнется в 17:00 мск.
"На протяжении всего чемпионата мира французы показывают отличную игру. У них отличные скорости, и они невероятно компактны. Мы постараемся продолжить показывать игру, которую демонстрировали в предыдущих матчах. Если мы сохраним прежние скорости и настрой, то сможем пройти сборную Франции", - сказал Бентанкур.
В 1/8 финала сборная Уругвая обыграла португальцев (2:1), команда Франции победила аргентинцев (4:3). Чемпионат мира завершится 15 июля.