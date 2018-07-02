Фалькао: матч против сборной Англии на ЧМ станет для команды Колумбии сродни финалу

Матч 1/8 финала чемпионата мира Колумбия - Англия пройдет 3 июля в Москве на арене "Спартак"

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу против сборной Англии станет для команды Колумбии сродни финалу. Об этом на пресс-конференции заявил нападающий колумбийской сборной Радамель Фалькао.

Матч 1/8 финала чемпионата мира Колумбия - Англия пройдет 3 июля в Москве на арене "Спартак".

"Предстоящая игра - это мечта. Каждый игрок нашей сборной мечтал сыграть в подобном матче с детства, - сказал Фалькао. - На нас лежит большая ответственность как за игру, так и за результат. Надеюсь, мы справимся".

"Первый матч на турнире был не очень хорошим, но дальше мы к каждой следующей игре подходили как к финалу. Сборная Англии - это очень сильная команда. Но нам просто надо верить в себя, полностью отдать все силы на поле, а далее господь решит, как все сложится", - добавил Фалькао.

По словам форварда, на колумбийскую сборную не давит тот факт, что команда Англии фаворит предстоящей игры: "Этот чемпионат мира показал, что все команды научились играть в футбол, что часто фавориты не обязательно побеждают. Так что мы не боимся англичан", - добавил нападающий.

Сборная Колумбии заняла первое место в группе H, проиграв японцам (1:2) и выиграв у поляков (3:0) и сенегальцев (1:0).