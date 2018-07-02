Почти 400 тысяч человек посетили фан-зону ЧМ в Нижнем Новгороде с момента ее открытия

Площадка в городе расположена на площади Минина и Пожарского, она рассчитана на 15 тысяч зрителей

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 июля. /ТАСС/. Более 395 тысяч человек посетили фестиваль болельщиков в Нижнем Новгороде, где можно наблюдать прямые трансляции матчей чемпионата мира по футболу. Об этом сообщила в понедельник журналистам глава нижегородской дирекции по проведению спортивных и зрелищных мероприятий Екатерина Толокнова.

"Более 395 тысяч человек посетили фестиваль болельщиков с 14 июня по 1 июля", - сказала она. Пиковые периоды по заполняемости пришлись на матчи с участием сборной России и встречи, проходившие на стадионе в Нижнем Новгороде, уточнила Толокнова.

Площадка в городе расположена на площади Минина и Пожарского, она рассчитана на 15 тысяч зрителей. Фан-зона будет работать до 15 июля.

Чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.