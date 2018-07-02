Власти Татарстана отметили рост интереса молодежи к футболу на фоне ЧМ-2018

В Казани прошли четыре матча группового этапа чемпионата мира и игра 1/8 финала, город также примет четвертьфинальную встречу

КАЗАНЬ, 2 июля. /ТАСС/. Власти Татарстана заметили, что чемпионат мира по футболу, уже повысил интерес к этому виду спорта среди молодежи региона. Такое мнение высказал заместитель министра по делам молодежи и спорту Татарстана Халил Шайхутдинов в беседе с ТАСС.

"Чемпионат мира, несомненно, повлияет на развитие детского и юношеского футбола в Татарстане. Сегодня мы видим большой интерес, общаюсь с родителями, которые рассказывают, что их дети не хотят ехать в лагеря, а хотят остаться в Казани, чтобы посмотреть матчи чемпионата. Я вижу очень много детей, одетых в форму футбольных клубов, сборных команд, они приходят с родителями на трибуны. Я уверен, что после этого они еще активнее будут заниматься, чтобы походить на своих кумиров", - сказал он.

Собеседник агентства считает, что чемпионат мира даст толчок молодежи больше заниматься футболом. "Это не только посещение стадиона, но и фан-зоны, и по телевизору хорошо показывают - все это дает свои плоды", - сказал он. Также, по словам Шайхутдинова, на развитие молодежного футбола в регионе оказывают влияние условия, которые создаются для этого. В частности, проведение большого числа соревнований и создание площадок во дворах.

"В республике проходит более 1 тыс. различных соревнований по футболу. Мы специально делаем сетку с мая по сентябрь, чтобы детям было удобно играть во время каникул, обеспечиваем их транспортом, поскольку соревнования проходят в разных районах", - пояснил он.

Чиновник добавил, что в последние годы среди детей стал популярен турнир по футболу "Кожаный мяч", если раньше в нем участвовали 200-300 команд, то теперь порядка 500 команд. "Здесь большая заслуга мэра Казани Ильсура Метшина - в городе создаются площадки, поэтому появляются дворовые команды, которые активно участвуют в "Кожаном мяче", - сказал он.

В Казани прошли четыре матча группового этапа чемпионата мира и игра 1/8 финала между сборными Франции и Аргентины (4:3). 6 июля в городе пройдет четвертьфинальная встреча.