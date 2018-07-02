Власти Татарстана после ЧМ-2018 сделают упор на качество футбольной подготовки молодежи

В Казани прошли четыре матча группового этапа и игра 1/8 финала между сборными Франции и Аргентины (4:3). Кроме того, 6 июля в городе пройдет один из матчей четвертьфинала

КАЗАНЬ, 2 июля. /ТАСС/. Власти Татарстана после проведения чемпионата мира (ЧМ) по футболу в 2018 году сделают упор на повышении качества футбольной подготовки молодежи. Об этом сообщил ТАСС заместитель министра по делам молодежи и спорту Татарстана Халил Шайхутдинов.

"Нам надо работать на качество, сейчас в республике занимается футболом - 47 тыс. человек, из них - более 8 тыс. занимаются в спортивных школах. Конечно, большая надежда здесь на Поволжскую государственную академию физической культуры и спорта, она готовит специалистов узкой направленности. С 1 сентября мы там открываем кафедру футбола, которая будет в тесном контакте работать с ФК "Рубин", будем работать на качество", - сказал он.