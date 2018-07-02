историявсе о чемпионатеучастникирасписаниестадионырезультаты
вернуться к списку
2 июля, 16:49
Мексиканцы устроили карнавальное шествие в сомбреро перед игрой ЧМ с бразильцами в Самаре
Болельщик сборной Мексики
© Сергей Бобылев/ТАСС
Ближайшие матчи
2 июля, 21:00
1/8 финала
БельгияЯпония
3 июля, 17:00
1/8 финала
ШвецияШвейцария
3 июля, 21:00
1/8 финала
КолумбияАнглия
расписание всех игр
Команды Мексики и Бразилии проведут в понедельник матч 1/8 финала на стадионе "Самара-Арена"

САМАРА, 2 июля. /ТАСС/. Болельщики из Мексики, которые приехали в Самару на матч 1/8 финала против сборной Бразилии, не испугались 35-градусной жары, за несколько часов до начала игры они устроили шествие в сомбреро и перьях до стадиона и пели песни под балалайку и баян.

Команды Мексики и Бразилии проведут в понедельник матч 1/8 финала на стадионе "Самара-Арена", начало в 17:00 мск.

Мексиканские фанаты вели себя гораздо активнее бразильских: перед матчем они устроили шествие по пешеходной зоне перед стадионом. Болельщики были наряжены в национальные флаги, в сомбреро разных цветов и видов. Темп шествию задавали барабаны и дудки. По ходу движения фанаты пели песни и кричали "Vamos, Mexico" и "Ole, Mexico".

"Нам достался непростой соперник, но наш главный тренер Хуан Карлос Осорио знает его сильные и слабые стороны. Игра закончится со счетом 3:0, нет, скорее, 2:0, не будет разгрома", - поделился прогнозом мексиканец Хесус.

По ходу движения несколько мексиканцев останавливались, чтобы спеть под балалайку и баян русские народные песни, им помогали девушки в традиционных русских нарядах.

Бразильские болельщики выделялись не шумом, а оригинальностью нарядов. Один из фанатов сборной Бразилии пришел на матч в костюме, напоминающем одеяния Папы Римского. "Бразилия - это Ватикан футбола, и мой костюм это олицетворяет. Наша сборная сильна, и у мексиканцев нет шансов на победу", - отметил бразилец Адалберту.

"Картонный Хавьер" и его друзья

На матч в Самару прибыл прославившийся на весь мир своей картонной копией мексиканский болельщик Хавьер. Его не отпустила в Россию на чемпионат мира по футболу жена, но друзья сделали его картонный портрет в натуральную величину, назвали "картонным Хавьером" и стали возить с собой на все матчи на автобусе. Позже настоящий Хавьер присоединился к друзьям в путешествии по России.

В Самару он прибыл на специально разрисованном автобусе вместе со своими друзьями. Как рассказал его друг Даниэль, идея прокатиться по России на таком автобусе зародилась у компании еще в 2014 году на чемпионате мира по футболу в Бразилии.

"Все началось в 2014 году в Бразилии. Мы встретили ребят, которые в небольшом фургоне поехали на ЧМ. Это был незабываемый опыт, мы захотели это повторить в России и начали копить деньги", - сказал он.

Даниэль добавил, что жена Хавьера не хотела отпускать его, потому что в России живут красивые девушки. "Мы с ней поговорили, она передумала и отпустила его в Россию. Теперь он суперзвезда, дает интервью, с ним фотографируются, его снимает множество камер, поэтому она видит все", - отметил мексиканец.

Сам Хавьер признался, что его жена счастлива, с ней все в порядке. "Здесь живут добрые, душевные и жизнерадостные люди, как мексиканцы, и девушки здесь, действительно, красивые. Наверное, я привезу жене русскую матрешку. Мне они очень нравятся", - сказал Хавьер.

Местные жители тоже решили поблагодарить жену Хавьера и подарили ей картину из каменной крошки.

Болели вместе с россиянами

Прибывать болельщики из Мексики в Самару начали еще за несколько дней до матча. Самое запоминающееся, что они увидели в городе, - празднование победы сборной России в 1/8 финала над командой Испании. Некоторые из них поддержали местных мужчин, которые решили накануне вечером искупаться в Волге.

"Мало кто верил, что сборная России обыграет Испанию, и эта сильнейшая команда мира вылетит так рано. Наверное, поэтому на улицах творился настоящий хаос. Я думал, что мексиканцы очень горячо празднуют, но русские празднуют даже сильнее", - признался мексиканец Педро.

На набережной Волги русские, мексиканцы и бразильцы вечером после матча вместе танцевали и пели песни. "Мы выиграем Бразилию. Мы будем чувствовать поддержку россиян, вместе с которыми праздновали их победу. Мексика - Россия - вот это достойный финал!" - отметил Гильермо из мексиканского Канкуна.

Самара уже приняла матчи группового этапа чемпионата мира между сборными Коста-Рики и Сербии (0:1), Дании и Австралии (1:1), России и Уругвая (0:3), Сенегала и Колумбии (0:1). Последней игрой, которую примет город, окажется матч 1/4 финала 7 июля.

Загрузить обновления ({{newList.length}})
{{message.additional}}{{message.date*1000 | date: 'HH:mm'}}
Все
о чемпионате
Колумбиец Хамес Родригес избежал серьезной травмы и сможет сыграть с англичанами на ЧМ
2 июля, 17:44
Консул: до 10 тысяч шведских болельщиков приедут в Санкт-Петербург на матч 1/8 финала ЧМ
2 июля, 17:41
Джака: сборная Швейцарии по футболу намерена обыграть шведов в основное время матча ЧМ
2 июля, 17:39
Подозрение на воспаление мышц голени выявлено у футболиста сборной России Жиркова
2 июля, 17:38
Тренер: сборная Швейцарии уверена в своих силах перед матчем ЧМ с командой Швеции
2 июля, 17:31
Сборная Испании по футболу покинула Россию после вылета с чемпионата мира
2 июля, 17:26
В ЦБ прокомментировали сходство фото Акинфеева и фрагмента купюры в честь ЧМ-2018
2 июля, 17:25
ТАСС информационное агентство(св-во о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Исполнители и копирайты

Над проектом работали:

Владислав Важник, Михаил Фомин, Максим Малышев, Павел Куколев, Олег Кошелев, Евгений Вагин

В проекте использованы фотографии агентств:

Фотохроника ТАСС (Александр Демьянчук, Артем Коротаев, Петр Ковалев), EPA-EFE/ABEDIN, TAHERKENAREH, EPA-EFE/AIDAN CRAWLEY, EPA-EFE/ANDRES CRISTALDO, EPA/ANDY RAIN, EPA/ANGEL DIAZ, EPA-EFE/ANTONIO BAT, EPA-EFE/BARTLOMIEJ ZBOROWSKI, EPA-EFE/BRENDAN ESPOSITO, EPA/Chris Ricco, EPA/DAN HIMBRECHTS, EPA-EFE/DIMITRIS LEGAKIS, EPA-EFE/ERNESTO ARIAS, EPA/ETIENNE LAURENT, EPA/FAZRY ISMAIL, EPA-EFE/FRANCK ROBICHON, EPA/IAN LANGSDON, EPA/JASON SZENES, EPA-EFE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT, EPA-EFE/JEON HEON-KYUN, EPA/JORGE NUNEZ, EPA-EFE/JOSE JACOME, EPA-EFE/JOSE MENDEZ, EPA/KAI FOERSTERLING, EPA/KIMIMASA MAYAMA, EPA-EFE/KIYOSHI OTA, EPA-EFE/LAURENT GILLIERON, EPA/LUKAS COCH, EPA-EFE/MATTEO BAZZI, EPA/MOHAMED MESSARA, EPA-EFE/NOUFAL IBRAHIM, EPA-EFE/PAULO NOVAIS, EPA/PAUL MILLER, EPA/PETER POWELL, EPA/MOHAMED MESSARA, EPA/PETER KLAUNZER, EPA-EFE/RAUL MARTINEZ, EPA/ROBERT GHEMENT, EPA-EFE/RONALD WITTEK, EPA/RUNGROJ YONGRIT, EPA/SEBASTIEN NOGIER, EPA/SERGEY DOLZHENKO, EPA/SRDJAN SUKI, EPA-EFE/STEPHANIE LECOCQ, EPA-EFE/TOLGA BOZOGLU, EPA-EFE/VAHRAM BAGHDASARYAN, EPA-EFE/YOAN VALAT, EPA-EFE/YURI KOCHETKOV, AP Photo/Abdeljalil Bounhar, AP Photo/Antonio Calanni, AP Photo/Ahmed Gamil, AP Photo/Andre Penner, AP Photo/Ariel Schalit, AP Photo/Armando Franca, AP Photo/Brynjar Gunnarsson, AP Photo/Christophe Ena, AP Photo/Czarek Sokolowski, AP Photo/Daniel Munoz, AP Photo/Darko Vojinovic, AP Photo/Denis Tyrin, AP Photo/Fernando Vergara, AP Photo/Geert Vanden Wijngaert, AP Photo/Gustavo Garello, AP Photo/Hassan Ammar, AP Photo/John Raoux, AP Photo/Marcelo Hernandez, AP Photo/Martin Meissner, AP Photo/Martin Mejia, AP Photo/Matt Dunham, AP Photo/Michel Spingler, AP Photo/Moises Castillo, AP Photo/Peter Morrison, AP Photo/Petr David Josek, AP Photo/Rodrigo Abd, AP Photo/Sakchai Lalit, AP Photo/Scott Heppell, AP Photo/Sergei Chuzavkov, AP Photo/Shuji Kajiyama, AP Photo/Sunday Alamba, AP Photo/Tony Avelar, REUTERS/Andres Stapff, REUTERS/Amr Abdallah Dalsh, REUTERS/Brandon Malone, REUTERS/Edgar Su, REUTERS/Eric Vidal, REUTERS/Jaime Saldarriaga, REUTERS/Jason Cairnduff, REUTERS/Jorge Cabrera, REUTERS/Kacper Pempel, REUTERS/Kai Pfaffenbach, REUTERS/Kim Hong-Ji, REUTERS/Leonardo Benassatto, REUTERS/Michael Dalder, REUTERS/Siphiwe Sibeko, REUTERS/Steve Christo, REUTERS/Susana Vera, REUTERS/Zoubeir Souissi, Aitor Alcalde/Getty Images, Amin M. Jamali/Getty Images, Bruno Zanardo/Getty Images, Buda Mendes/Getty Images, Catherine Ivill/Getty Images, Chung Sung-Jun/Getty Images, David Ramos/Getty Images, Denis Doyle/Getty Images, Francois Nel/Getty Images, Hagen Hopkins/Getty Images, Hector Vivas/Getty Images, James D. Morgan/Getty Images, Julian Finney/Getty Images, Lucas Uebel/Getty Images, Michael Regan/Getty Images, Mike Hewitt/Getty Images, Oleg Nikishin/Getty Images, Ronald Martinez/Getty Images, Srdjan Stevanovic/Getty Images, Steve Haag/Getty Images, Stu Forster/Getty Images, Andrew Surma/NurPhoto via Getty Images, Foto Olimpik/NurPhoto via Getty Images, Pedro Fiúza/NurPhoto via Getty Images, Burak Akbulut/Anadolu Agency/Getty Images, Leonardo Benassatto/Anadolu Agency/Getty Images, Mustafa Yalcin/Anadolu Agency/Getty Images, Catherine Ivill - AMA/Getty Images, Robbie Jay Barratt - AMA/Getty Images, Eddy LEMAISTRE/Corbis via Getty Images, Ben Radford/Corbis via Getty Images, Lukasz Laskowski/PressFocus/MB Media/Getty Images, TF-Images/TF-Images via Getty Images, Epsilon/Getty Images, Power Sport Images/Getty Images, VI Images via Getty Images, fckncg/Shutterstock, AP Photo/Paul White