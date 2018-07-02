Мексиканцы устроили карнавальное шествие в сомбреро перед игрой ЧМ с бразильцами в Самаре

Команды Мексики и Бразилии проведут в понедельник матч 1/8 финала на стадионе "Самара-Арена"

САМАРА, 2 июля. /ТАСС/. Болельщики из Мексики, которые приехали в Самару на матч 1/8 финала против сборной Бразилии, не испугались 35-градусной жары, за несколько часов до начала игры они устроили шествие в сомбреро и перьях до стадиона и пели песни под балалайку и баян. Команды Мексики и Бразилии проведут в понедельник матч 1/8 финала на стадионе "Самара-Арена", начало в 17:00 мск. Мексиканские фанаты вели себя гораздо активнее бразильских: перед матчем они устроили шествие по пешеходной зоне перед стадионом. Болельщики были наряжены в национальные флаги, в сомбреро разных цветов и видов. Темп шествию задавали барабаны и дудки. По ходу движения фанаты пели песни и кричали "Vamos, Mexico" и "Ole, Mexico".

"Нам достался непростой соперник, но наш главный тренер Хуан Карлос Осорио знает его сильные и слабые стороны. Игра закончится со счетом 3:0, нет, скорее, 2:0, не будет разгрома", - поделился прогнозом мексиканец Хесус. По ходу движения несколько мексиканцев останавливались, чтобы спеть под балалайку и баян русские народные песни, им помогали девушки в традиционных русских нарядах. Бразильские болельщики выделялись не шумом, а оригинальностью нарядов. Один из фанатов сборной Бразилии пришел на матч в костюме, напоминающем одеяния Папы Римского. "Бразилия - это Ватикан футбола, и мой костюм это олицетворяет. Наша сборная сильна, и у мексиканцев нет шансов на победу", - отметил бразилец Адалберту. "Картонный Хавьер" и его друзья На матч в Самару прибыл прославившийся на весь мир своей картонной копией мексиканский болельщик Хавьер. Его не отпустила в Россию на чемпионат мира по футболу жена, но друзья сделали его картонный портрет в натуральную величину, назвали "картонным Хавьером" и стали возить с собой на все матчи на автобусе. Позже настоящий Хавьер присоединился к друзьям в путешествии по России.

В Самару он прибыл на специально разрисованном автобусе вместе со своими друзьями. Как рассказал его друг Даниэль, идея прокатиться по России на таком автобусе зародилась у компании еще в 2014 году на чемпионате мира по футболу в Бразилии. "Все началось в 2014 году в Бразилии. Мы встретили ребят, которые в небольшом фургоне поехали на ЧМ. Это был незабываемый опыт, мы захотели это повторить в России и начали копить деньги", - сказал он. Даниэль добавил, что жена Хавьера не хотела отпускать его, потому что в России живут красивые девушки. "Мы с ней поговорили, она передумала и отпустила его в Россию. Теперь он суперзвезда, дает интервью, с ним фотографируются, его снимает множество камер, поэтому она видит все", - отметил мексиканец.

Сам Хавьер признался, что его жена счастлива, с ней все в порядке. "Здесь живут добрые, душевные и жизнерадостные люди, как мексиканцы, и девушки здесь, действительно, красивые. Наверное, я привезу жене русскую матрешку. Мне они очень нравятся", - сказал Хавьер. Местные жители тоже решили поблагодарить жену Хавьера и подарили ей картину из каменной крошки. Болели вместе с россиянами Прибывать болельщики из Мексики в Самару начали еще за несколько дней до матча. Самое запоминающееся, что они увидели в городе, - празднование победы сборной России в 1/8 финала над командой Испании. Некоторые из них поддержали местных мужчин, которые решили накануне вечером искупаться в Волге. "Мало кто верил, что сборная России обыграет Испанию, и эта сильнейшая команда мира вылетит так рано. Наверное, поэтому на улицах творился настоящий хаос. Я думал, что мексиканцы очень горячо празднуют, но русские празднуют даже сильнее", - признался мексиканец Педро.