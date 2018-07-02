Более десяти человек встретили футболистов сборной Хорватии у отеля в Сочи

Сборная Хорватии прилетела в Сочи в понедельник, из аэропорта команда прибыла к отелю Radisson Blu Resort & Congress Centre, где будет жить во время подготовки к четвертьфиналу

СОЧИ, 2 июля. /ТАСС/. Более десяти человек встретили сборную Хорватии по футболу у отеля в Сочи, где команда будет размещаться в преддверии четвертьфинального матча чемпионата мира с россиянами. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий. Сборная Хорватии вышла в плей-офф чемпионата мира с первого места в группе D, в 1/8 финала хорваты победили датчан. Основное и дополнительное время встречи завершились вничью 1:1, в серии пенальти команда Хорватии победила со счетом 3:2. В четвертьфинале ЧМ-2018 хорваты сыграют со сборной России, матч пройдет 7 июля на стадионе "Фишт", начало - 21:00 мск.

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