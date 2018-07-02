Марсело не вошел в состав сборной Бразилии на матч 1/8 финала ЧМ против команды Мексики

Футболист получил травму в матче последнего тура группового этапа против сборной Сербии

САМАРА, 2 июля. /ТАСС/. Защитник Марсело не попал в стартовый состав сборной Бразилии на матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу с командой Мексики. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).

Полностью состав сборной Бразилии выглядит следующим образом: Алиссон, Тиаго Силва, Миранда, Филипе Луис, Фагнер, Каземиро, Филиппе Коутиньо, Паулиньо, Виллиан, Габриэл Жезус, Неймар.

Марсело получил травму в матче последнего тура группового этапа против сборной Сербии (2:0). Как сказал главный тренер бразильской сборной Тите, у защитника произошел спазм мышц спины. До повреждения бразилец сыграл в двух встречах против команд Швейцарии (1:1) и Коста-Рики (2:0), но результативными действиями не отметился.

Также стал известен состав сборной Мексики на игру: Гильермо Очоа, Уго Айяла, Карлос Сальседо, Рафаэль Маркес, Эктор Эррера, Эдсон Альварес, Андрес Гуардадо, Хесус Гальярдо, Карлос Вела, Хавьер Эрнандес, Ирвинг Лосано.

Встреча 1/8 финала мирового первенства между сборными Бразилии и Мексики пройдет в понедельник на стадионе "Самара-Арена". Начало встречи - 17:00 мск.