Эксперт: судья принимал верные решения в ключевых моментах матча сборных России и Испании

В воскресенье сборная России обыграла команду Испании в серии пенальти со счетом 4:3

МОСКВА, 2 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Голландский арбитр Бьорн Кёйперс на высоком уровне провел матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу между сборными России и Испании. Такое мнение ТАСС высказал бывший арбитр Игорь Захаров.

В воскресенье сборная России обыграла команду Испании в серии пенальти со счетом 4:3 (основное и дополнительное время завершилось со счетом 1:1). В первом тайме встречи Кёйперс при счете 1:0 в пользу испанцев назначил пенальти в их ворота, когда мяч в штрафной после удара головой Артема Дзюбы попал в руку Жерара Пике.

"По новой трактовке, защитник, выпрыгивая в борьбе за мяч, увеличил площадь своего тела, так как его рука была в неестественном положении. Тем самым он извлек выгоду, и это очевидный пенальти. Справедливо он показал и желтую карточку нарушившему правила, поскольку мяч летел в сторону ворот, - сказал Захаров. - Арбитр был в отличной позиции, решение абсолютно правильное и сомнений у него не было".

Во втором дополнительном тайме испанцы требовали назначить 11-метровый в ворота Игоря Акинфеева, обращая внимание судьи на то, что Пике упал после единоборства с Сергеем Игнашевичем. Кёйперс после консультации с видеоассистентом не стал указывать на "точку".

"В матче такого уровня должны назначаться только очевидные пенальти. Там была борьба за выбор позиции. Судья дал продолжить игру и совершенно правильно сделал", - подчеркнул Захаров.

Сборная России в 1/4 финала чемпионата мира 7 июля сыграет с командой Хорватии в Сочи, начало встречи - 21:00 мск.