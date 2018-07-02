Полузащитник Квист объявил о завершении карьеры в сборной Дании по футболу

В воскресенье сборная Дании по пенальти уступила команде Хорватии в матче 1/8 финала чемпионата мира

ТАСС, 2 июля. Полузащитник Вильям Квист объявил о завершении карьеры в сборной Дании по футболу. Об этом датчанин написал на странице в Facebook.

В воскресенье сборная Дании по пенальти уступила команде Хорватии в матче 1/8 финала чемпионата мира. Квист на поле не появился из-за травмы, полученной в первом матче группового этапа против сборной Перу. Датчанин покинул поле на носилках, а последующее медицинское обследование выявило у футболиста перелом двух ребер и прокол легкого.

"Чемпионат мира 2018 года стал для меня последним турниром в составе сборной Дании. Хочу сказать спасибо партнерам по команде, тренерам, менеджерам и болельщикам. Мне нравилось петь вместе с вами национальный гимн, я провел здесь много замечательных лет. Я сделал все, что мог", - написал Квист.