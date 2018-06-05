Реакция зарубежных СМИ на выход сборной России в четвертьфинал ЧМ

Мировые СМИ считают, что российская команда превращается в подлинный символ страны

Сборная России 1 июля одержала историческую победу над командой Испании и сенсационно вышла в четвертьфинал чемпионата мира. Россияне оказались сильнее соперников в серии послематчевых пенальти (4:3), тогда как основное и дополнительное время завершилось вничью (1:1).

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США CNN: "Несмотря на преимущество во владении мячом и территориальное превосходство, бывший чемпион мира (команда Испании) оказался совсем неубедительным в противостоянии с дисциплинированным оппонентом. Российская команда, которая начала турнир с самым низким рейтингом и которую многие рассматривали как самую слабую в истории страны, удивила тем, что достигла 1/8 финала, пройдя катком по Саудовской Аравии и Египту и забив восемь мячей в трех матчах. Нападающий Дзюба описал воскресную игру 1/8 финала (с Испанией) как "матч, который запомнится на всю жизнь"... Вдохновляемая болельщиками, российская команда отдала все силы в упорной оборонительной борьбе, которая привела к ничьей, дополнительному времени и серии пенальти. В конце концов, это был еще один поразительный результат чемпионата, который уже покинули сборные Германии, Аргентины и Португалии. Это увеличивает шансы на то, что главный трофей достанется команде, которая раньше еще никогда не становилась чемпионом мира". The New York Times: "Хорватия должна быть очень рада тому, что в следующую субботу в четвертьфинале сразится с принимающей чемпионат Россией. Но и Россия, возможно, тоже этому рада. В любом случае обе команды могут поблагодарить своих вратарей за прекрасную работу во время выполнения пенальти. Их действия позволили россиянам и хорватам продолжить участие в чемпионате...

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В течение всей игры (с Испанией) россияне оборонялись, но пенальти Артема Дзюбы позволил им сравнять счет, сделав его 1:1, а их жесткая, хорошо организованная оборона привела к серии пенальти и в итоге — к результату, который многие считали просто немыслимым. Героем номер один, несомненно, является Акинфеев, который отразил два испанских пенальти. Героем является и Дзюба, создавший условия для пенальти, а затем его и пробивший, что подняло дух россиян в игре, которая, как временами казалось, была игрой команд, одна из которых существенно превосходила другую по мастерству. Наконец, к героям, вероятно, можно отнести и Сергея Игнашевича, 38-летнего центрального защитника, попавшего на чемпионат на самом последнем этапе формирования российской сборной. Он играл каждую минуту этого матча и фактически формировал оборону, вновь и вновь выстраивая линию защиты и направляя ее действия в борьбе с испанцами. В техническом отношении будет правильным сказать, что Россия играла с Испанией от обороны. Но в действительности играла Испания, а Россия в течение всего матча выступала в роли догоняющего... Испания продолжала владеть мячом после забитого в начале игры гола, а Россия предоставляла Испании возможность это делать. Испания настолько доминировала в первом тайме, что смогла забить гол, даже не пробив по воротам, и повести в счете... Испания продолжала играть в пас, а Россия продолжала выполнять роль догоняющего. Игра быстро превратилась в серьезную предматчевую тренировку. Но затем, на 40-й минуте, все изменилось... Гол Дзюбы воскресил в российских болельщиках веру в то, победа возможна. Начало второго тайма было более равным, и угловые удары со стороны России порой имели шансы на успех, пока Испания вновь не завладела мячом. Испания имела полное преимущество, сделав 1029 завершенных передач против 202 российских, но упорно не хотела менять стиль игры... Поражение Испании станет для нее тяжелейшим огорчением".

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Колумбия El Espectador: "Испания — очередной чемпион, вылетевший с чемпионата. Отважная сборная России выиграла со счетом 4:3 по пенальти и преподнесла главный сюрприз дня, выйдя в четвертьфинал. Российский футбол переживает сейчас революцию, поскольку все больше и больше становится игрой, которая отображает историю нации. Матчи, в которых надо сражаться, бегать, превозмогать, терпеть и побеждать более сильных и мастеровитых противников. В общем, символом страны, которая показала человечеству, что воля дает силу и эта сила материализуется в желании и приводит к достижениям". Германия Kicker: "За горьким поражением (сборной России) от Уругвая на групповой стадии последовала сенсация. Испанская команда, которая с трудом вышла из группы В, закончила выступление на турнире, проиграв России 3:4 в серии пенальти. В игре было мало голевых моментов и много тактики. Патовую ситуацию разрешил голкипер Игорь Акинфеев, который подарил России сенсационную победу". Zeit Оnline: "Испанцы за 120 минут игры невероятным образом отдали 1135 передач, но сами так и не забили. Это футбольный парадокс. С другой стороны, была Россия... Тренер Станислав Черчесов не планировал идти на риск и атаковать. Это была одновременно умная и деструктивная идея... Таким образом, это был антифутбол двух типов: испанцы, которые надеялись попасть в четвертьфинал, и россияне, которые еще задолго до игры решили не атаковать. В конце концов Россия победила в серии пенальти, и было радостно оттого, что они в этой серии били по воротам и что испанцам больше не надо было тренировать передачи".

Focus Online: "Величайший момент для российского футбола. Страна — хозяйка чемпионата страстно защищалась на протяжении 120 минут. В серии пенальти у фаворита дрогнули нервы". Stern: "Произошла сенсация. Страна-хозяйка выбила из турнира фаворитов — испанцев. Сборная спаслась в серии пенальти, продемонстрировав более крепкие нервы". Великобритания The Times: "Команда России вышла в четвертьфинал чемпионата мира, сохранив самообладание в серии послематчевых пенальти, в то время как сборная Испании поплатилась за отсутствие инстинкта убийцы в игре, в которой имела преимущество... Теперь у них [россиян] заоблачные надежды после того, как Игорь Акинфеев стал героем в серии пенальти, отбив удары Коке и Яго Аспаса. Теперь они встретятся с Хорватией в Сочи в субботу, и если выиграют, то выйдут в полуфинал, где сыграют со Швецией, Швейцарией, Колумбией или Англией. У всех шести команд, оказавшихся в этой части сетки турнира, усиливается ощущение новых возможностей. Россия, безусловно, начала верить". The Daily Telegraph: "Если вы хотите узнать, какие цифры выпадут в лотерее на следующей неделе, то спросите у русских. Если вам необходимо добиться серьезных имиджевых изменений, то ЧМ-2018 поможет вам с этим разобраться. Все, к чему они прикасаются на поле и вне его, превращается в золото. Как долго может продлиться их удача?" The Guardian: "Снимаем шляпу перед Россией. Болельщики празднуют победу своей команды, которая сыграла вничью 1:1 в основное и дополнительное время с Испанией и победила ее после серии пенальти со счетом 4:3. Российский вратарь Игорь Анкифеев стал героем дня, блокировав удары Коке и Яго Аспаса. Россия теперь среди последних восьми участников чемпионата мира".

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The Sun: "Испанские звезды в слезах покинули чемпионат мира после того, как были побеждены россиянами в серии пенальти. Абсолютная сила воли хозяев турнира, похоже, помогла им превзойти испанскую команду, которая владела мячом 74% игрового времени". Испания Marca: "Испания вылетела из чемпионата мира по футболу в России, и тут нельзя ссылаться на несправедливость или отрицать, что существует определенная доля заслуги [испанской сборной] в скором возвращении домой. Сборная стала тенью того, чем была раньше, она выиграла лишь одну игру из четырех и вообще не давала поводов для тех прогнозов, в которых ее называли фаворитом турнира... Понятное дело, что увольнение тренера сборной за два дня до начала соревнования дестабилизировало команду, которая верила в [Хулена] Лопетеги. Решение было принято сгоряча председателем [Луисом Рубиалесом], который только что пришел в Королевскую футбольную федерацию и не прислушался к мнению футболистов, в течение двух лет готовившихся к этому событию со своим тренером". AS: "Испания вернулась к истокам. После звездного часа в 2008, 2010 и 2012 годах, когда она впервые в своей истории одержала последовательную победу на чемпионате Европы по футболу, чемпионате мира и вновь на чемпионате Европы, команда возвращается к старым временам, не сумев преодолеть 1/8 ни на мундиале 2014 года, ни на чемпионате Европы 2016 года, ни на ЧМ-2018, который вчера для нее завершился. Это произошло по многим причинам. Национальная сборная пережила серьезный кризис за три дня до старта чемпионата. Объявление о том, то мадридский "Реал" заключил контракт с Хуленом Лопетеги, сменившим Зинедина Зидана, вызвало резкую реакцию Луиса Рубиалеса, который счел, что [президент "Реала"] Флорентино Перес и тренер проявили неуважение к федерации, уведомив [о решении нанять Лопетеги] всего за несколько минут до публикации пресс-релиза о контракте. И хотя игроки заверяли, что на них данная ситуация не отразилась, подобное решение всего за несколько часов до начала чемпионата мира оказало на них влияние". Франция Le Figaro: "После долгой неопределенности страна-хозяйка все же выбила "Красную фурию", хотя та была сильнее. Несмотря на то что испанцы доминировали на поле почти все время, они были недостаточно остры в нападении, и в итоге испанская сборная была наказана за недостаток атакующего потенциала в завершающей стадии. Испанцы владели мячом на протяжении большей части матча и установили среди прочего рекорд по точным передачам в матче чемпионата мира с 1966 года [более 1000 передач], но в итоге им не хватило агрессивности на половине поля соперника".

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Liberation: "Оле! Россия выбивает Испанию в серии пенальти. Призрак великой Испании победил Россию с 1006 точными передачами против 191 на стадионе "Лужники" в Москве. Но в итоге именно последняя победила в лотерее послематчевых пенальти, завоевав право мечтать о Казани и Санкт-Петербурге. Сборная страны-хозяйки показала лишь свою душу, свою отвагу и свои пределы. В итоге в этом матче 1/8 финала страна-организатор в последний момент выбила своенравных "красных" по итогам изнурительного матча, в котором последние доминировали всю игру". Le Monde: "Сборная воспламеняет страсти россиян. После выхода команды в четвертьфинал, где ей предстоит сыграть с Хорватией, вся страна принялась мечтать. России нужно было верить в чудо перед игрой с Испанией, и оно в итоге случилось: команда Станислава Черчесова, занимающая 70-е место в рейтинге ФИФА, победила "Красную фурию", чемпиона мира 2010 года... После финального свистка Москву захлестнула невероятная волна ликования. Впервые с 1970 года и мундиаля в Мексике Россия проходит в четвертьфинал чемпионата мира, и в первый раз — на своей территории. На переполненных трибунах стадиона "Лужники" испанский король Филипп VI, пришедший посмотреть матч, в спортивном отношении склонился перед премьер-министром Дмитрием Медведевым и его супругой. В воскресенье вечером россияне не сдерживали радости. Потребовалось более полутора часов, чтобы все зрители покинули стадион "Лужники". Тысячи людей заполонили улицы столицы. Улица Никольская, ставшая любимой фан-зоной в Москве, с недавних пор огражденная рамками безопасности, очень быстро оказалась переполнена. Болельщики с раскрашенными в национальные цвета лицами и флагами на плечах ходили повсюду с криками "Россия!" — эта беспрецедентная волна радости не утихала до глубокой ночи". Италия La Repubblica: "Победил броненосец "Потемкин", хотя революция — не прогулка, и Россия знает это прекрасно. Российская сборная одержала победу в серии пенальти после 120 минут абсолютно бесплодной игры". La Stampa: "В России соревнуются на быстроту чтения романа Льва Толстого "Война и мир": рекорд — четыре дня, 60 часов среди 1300 читателей. Один из героев — генерал Кутузов, который перед лицом наступления Наполеона в 1812 году, чтобы победить, все время отступает. Черчесов вчера придумал футбол "по-кутузовски", его игроки отступали на протяжении 120 минут, испанцы организовали 25 голевых моментов, Россия — всего три, владение мячом у Испании 73%, у России — 27%. Как и Наполеон, Фернандо Йерро доминирует над Москвой, но совершенно напрасно".

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Corriere della Sera: "После получаса просмотра матча Россия — Испания подозрение превращается в уверенность: с чемпионами происходит примерно то же, что случается с родителями, которые пытаются укачивать детей перед сном. То есть они сами засыпают. А потом говорят: "Меня сморило". Таким стал вылет Испании из 1/8 финала чемпионата, полузаснувшей от собственных сказок команды, одна из которых: если ты чемпион, то побеждаешь только поэтому. А вот то, что Россия выйдет в 1/4 вместо Испании, никто не ожидал. И как бы там ни было, это уже исторический результат". Польша Rzeczpospolita: "Сенсация в "Лужниках". После ничьей 1:1 Россия победила по пенальти Испанию со счетом 4:3. Выход в четвертьфинал — большой успех хозяев. Испанцы были стопроцентными фаворитами. Россиянам повезло с выходом в первых матчах на Саудовскую Аравию и Египет. Они выиграли без проблем, поверив в себя и дав такую возможность своим болельщикам. Россия в свою сборную не верила, а эти две победы изменили настроение. Поражение в матче с Уругваем 0:3 казалось сигналом того, что когда на пути россиян окажутся настоящие футболисты, сказка закончится. Когда россияне после забитого на 12-й минуте автогола проигрывали, надежды на победу развеялись, и это никого не удивило. Игра испанцев в этой ситуации напоминала подключение пациенту капельницы. Недавние чемпионы мира поверили в то, что они уже в четвертьфинале, и решили беречь силы, играя как на спартакиаде. Они обменивались между собой десятками передач, которые ни на шаг не приблизили их не только к победе, но и к воротам Игоря Акинфеева.

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Победителем стал тренер сборной России Станислав Черчесов, который, прекрасно зная средний уровень своих спортсменов, выдумал для них несложную оборонительную тактику. Россияне давали испанцам пошуметь там, где это было не опасно, — за пределами штрафной площадки. Черчесов знал, что испанцы не стреляют издалека, любят подойти к воротам с мячом, и поэтому он так расставил своих защитников, что они подстраховывали друг друга и блокировали продвижение соперников. У Акинфеева было не много работы, у Давида де Хеа ее не было совсем. Сравнивая этот матч с субботними встречами Франция — Аргентина и Уругвай — Португалия, никто не сомневается, что там был большой футбол, а здесь только эмоции. Это не отменяет того факта, что это важное событие для хозяев турнира. Можно сказать, что Россия организовала ЧМ-2018 именно ради таких моментов. Потому что благодаря амбициозным, с головой и успехом играющим футболистам, о ней с симпатией говорит весь мир. Если бы это был Советский Союз, Черчесов стал бы обладателем медали Героя Социалистического Труда". Gazeta Wyborcza: "Это был самый шокирующий матч на чемпионате. Даже защищавшая титул Германия, проигрывая, смогла вдавить противников в штрафную площадку. Испанцы же ждали приговора, бездействуя. Оплошали прежде всего они, хотя в российскую мифологию этот воскресный день войдет как демонстрация героической обороны. ЧМ-2018 жестоко обходится с традиционными титанами... Сейчас уже окончательно ясно, что в финале мы увидим неожиданных гостей, которых не было там десятилетиями". Сербия "Политика": "Россия в четвертьфинале мирового первенства! Для чемпионата всегда хорошо, когда команда страны — хозяйки турнира проходит далеко, но в 1/8 финала играла Испания, а Россия защищалась. В конце все решили пенальти, а в этом русские после 120 минут и счета 1:1 были лучше. Героем их победы стал вратарь Акинфеев. Он и на протяжении матча был в форме, но заблистал, когда отразил два пенальти". "Эр-тэ-эс": "Россия после лотереи с пенальти прошла в четвертьфинал. Это был отличный матч, большая борьба. Испанцы нападали, русским удалось защититься, оба гола были забиты в первом тайме. Потом последовала осада ворот России, но защита во главе с Акинфеевым выстояла. Судьба матча была решена в рулетке пенальти, два из которых Акинфеев отразил и вывел команду в четвертьфинал".

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Mondo: "Безумие: Россия в четвертьфинале. После почти 30 лет Акинфеев стал новым русским героем. Вратарь русской команды отразил два пенальти в матче 1/8 финала против Испании, отбил несколько очень тяжелых ударов и два раза спас свою команду. Россия выбила Испанию в одной восьмой финала мирового первенства после эшелонированной обороны, которой могли бы позавидовать даже итальянцы". Румыния Agerpres: "Испания — чемпион мира 2010 года — заплатила за свои бесплодные атаки, даже если владела мячом 75% времени, а хозяева поля не создали ни одного голевого момента. Россия сумела "забетонировать" свою оборону и наказать испанцев за допущенные ошибки". Mediafax: "Испания и Россия показали один из самых скучных матчей этого чемпионата, который, наверное, продолжался бы еще дольше, если бы не было пенальти". Evenimentul Zilei: "Обе команды увязли в войне на истощение, а во время пенальти у русских оказались более крепкие нервы". Болгария "24 часа": "Число национальных праздников в России стало на один больше. Вероятно, 1 июля будет объявлено Днем футбольной славы".

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"Труд": "Россия ликует! Испания на коленях! Сборная России отстранила от дальнейшего участия в турнире чемпиона мира 2010 года — 5:4. Россияне были безошибочны в пенальти, все футболисты продемонстрировали свои железные нервы. Героем матча стал страж ворот Игорь Акинфеев, который отбил два пенальти". Швейцария Tribune de Geneve: "Они пообещали умереть на поле, держаться, пока хватит сил, черпать силы в чем-то необъяснимом, что делает героев сильнее во время противостояния. Группа Черчесова сдержала слово, порой действуя на грани возможного, будто несла гордое знамя страны, которая до чемпионата мира относилась к ним со снобизмом в пользу Месси и Роналду. В воскресенье международные звезды вернулись домой, а "неизвестные солдаты" уже вписали свои имена в историю, что бы ни случилось в ближайшие дни. Они обещали умереть на поле, но ушли с него живыми как никогда. На поле битвы на стадионе "Лужники" в Москве добычей стала Испания, побежденная со счетом 4:3 по пенальти... Станислав Черчесов, приглядывающий за парнями, которые достигли поставленной цели, был готов играть в рулетку. Команда России не была фаворитом. Однако его план включал подобный эпилог. И он не скрывал этого за несколько часов, предшествовавших встрече. Маг знал, что его команда не увидит мяча, как и многие другие команды, играющие против Испании. Но он был также уверен, что при наличии терпения и группового выполнения его идеи невозможное станет возможным". Австрия ORF: "Хозяйка покорила экс-чемпиона мира. Россия пробилась в четвертьфинал чемпионата мира по футболу. Сборная после 1:1 в добавленное время перешагнула через Испанию по пенальти со счетом 4:3. Испанцы хоть и вышли вперед на стадионе "Лужники" благодаря автоголу, но россияне до перерыва сравняли счет. В серии пенальти "местные парни" проявили крепкие нервы, а чемпион мира 2010 года не забил два одиннадцатиметровых".

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Швеция SVT: "Каким героем оказалась Россия со своей работой в защите, которую они выполняли в течение 90 минут! У них не было особой игры в нападении, но они исключительно хорошо играли, исходя из своих возможностей". Япония Kyodo: "Этот день стал днем голкиперов-героев. Капитан сборной России Игорь Акинфеев стал настоящим героем страны — хозяйки первенства, дважды отразив удары в серии послематчевых пенальти. Россия вышла в плей-офф домашнего первенства с самым низким рейтингом среди всех команд-участниц, находясь лишь на 70-м месте. Но россияне сдержали сборную Испании, игра которой была построена на владении мячом, и отправили 10-й номер мирового рейтинга туда, где уже находятся Германия, Аргентина и Португалия". NHK: "Очередной день чемпионата мира по футболу принес очередную сенсацию. Хозяйка турнира Россия нанесла сокрушительное поражение чемпиону мира 2010 года — сборной Испании. Испания пополнила список фаворитов, вылетевших с чемпионата, присоединившись к Германии, Португалии и Аргентине". Yomiuri: "Одержав в серии послематчевых пенальти победу над сборной Испании, Россия вышла в 1/4 финала — впервые после распада Советского Союза". Mainichi: "Сборная России сумела выстроить стену, которую Испания не смогла разрушить. Сравняв счет в первом тайме, Россия продолжала играть и не позволила Испании выиграть. Вратарь Игорь Акинфеев, которого поддерживали находившиеся на трибунах 78 тысяч российских болельщиков, великолепно отразил два удара с одиннадцатиметровой отметки. Эта победа — не просто удача. Сборная России смогла победить благодаря своим собственным силам". Asahi: "После изнурительных 120 минут команды России и Испании вышли на послематчевые пенальти. И надежды испанской сборной похоронил нападающий Яго Аспас, который вышел к мячу пятым по счету. Российский вратарь Игорь Акинфеев не угадал направление его удара. Однако, когда Акинфеев уже начал заваливаться в правый угол, он все же смог дотянуться ногой до мяча, летевшего ровно по центру ворот. И в это мгновение Россия стала одной из восьми сильнейших команд на чемпионате мира".

Китай China Daily: "Старый рекламный лозунг одной из марок автомобилей гласил: "Потенциал без контроля не имеет никакой ценности". И глядя на то, как российские болельщики ездят по улицам, отмечая триумфальную победу над сборной Испании в серии послематчевых пенальти в воскресенье, можно понять, что этот лозунг обладает определенным смыслом. Испанские фанаты могут взглянуть на это с другой стороны и сказать: "Контроль без потенциала не имеет никакой ценности" — после того, как их команда продемонстрировала полное доминирование над хозяевами чемпионата мира во владении мячом, однако не смогла превратить его и все представившиеся возможности в голы. Большинство российских болельщиков надеялись только на то, что национальная сборная просто не опозорит себя на домашнем чемпионате. Теперь же они в упоении наполняют улицы для того, чтобы отпраздновать победу, преисполненные надеждами на большее". Индия Asian Age: "Россия сотворила в воскресенье чудо на стадионе "Лужники" в Москве, когда выбила Испанию из чемпионата мира по футболу в ходе послематчевых пенальти. Испания сначала завладела преимуществом в матче после автогола Игнашевича, но хозяева сумели отыграться благодаря Артему Дзюбе… При ничейном счете была назначена серия пенальти, и игроки сборной России сохранили самообладание — удары испанцев Коке и Яго Аспаса были отбиты Игорем Акинфеевым". Times of India: "Надо было видеть пресс-центр в Самаре! Это были московские "Лужники" в миниатюре, все началось после того, как пенальти Яго Аспаса отбил Игорь Акинфеев, чтобы отправить Россию на орбиту массового восторга. Российские журналисты танцевали вокруг огромного пресс-центра, крича "Россия! Россия!", тогда как камеры показывали лицо испанского полузащитника Андреса Иньесты. Он очень старался сдержать слезы, когда его команда, еще один фаворит турнира, была вынуждена покинуть чемпионат. Владея мячом 79% игрового времени, знаменитый центр сборной Испании, включающий Иско, Коке и Серхио Бускетса, не смог пробить стену Акинфеева". Hindu: "Российская команда, ведомая Станиславом Черчесовым и пользующаяся поддержкой своих поклонников в российской столице, дала настоящий гладиаторский бой и смогла вырвать невероятную победу в борьбе с одним из фаворитов турнира — сборной Испании". Египет Safir al-Chamal: "Крах чемпионов продолжается. Испания проиграла России. Завершился второй день плей-офф, но сюрпризы чемпионата мира не заканчиваются. Никто из комментаторов, аналитиков, наблюдателей и даже болельщиков не ожидал, что сборная Германии уступит соперникам из Южной Кореи, а команда Испании проиграет [сборной России]. Команда России одержала победу в плей-офф, в то время как на прошлом ЧМ в Бразилии она даже не вышла из группы.

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