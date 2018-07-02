Гомеш: россияне могут обыграть хорватов, но не нужно терять голову от выхода в 1/4 финала

Экс-форвард сборной Португалии подчеркнул, что после победы над испанцами россиянам не стоит думать, что они могут обыграть кого угодно

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Сборной России по силам обыграть команду Хорватии в четвертьфинале чемпионата мира по футболу, но российские игроки не должны терять голову после победы над испанцами. Такое мнение ТАСС высказал бывший нападающий сборной Португалии Нуну Гомеш.

В воскресенье сборная России обыграла команду Испании в серии пенальти со счетом 4:3 (основное и дополнительное время - 1:1) и вышла в четвертьфинал чемпионата мира. Встреча сборных России и Хорватии пройдет 7 июля на стадионе "Фишт" в Сочи.

"Сборная России не должна терять голову после выхода в 1/4 финала. Если они обыграли сборную Испании, это не значит, что они могут обыграть любого. Праздновать еще рано, сборная России пока не выиграла чемпионат мира", - сказал Нуну Гомеш.