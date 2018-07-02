Гомеш: россияне могут обыграть хорватов, но не нужно терять голову от выхода в 1/4 финала

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Сборной России по силам обыграть команду Хорватии в четвертьфинале чемпионата мира по футболу, но российские игроки не должны терять голову после победы над испанцами. Такое мнение ТАСС высказал бывший нападающий сборной Португалии Нуну Гомеш.
В воскресенье сборная России обыграла команду Испании в серии пенальти со счетом 4:3 (основное и дополнительное время - 1:1) и вышла в четвертьфинал чемпионата мира. Встреча сборных России и Хорватии пройдет 7 июля на стадионе "Фишт" в Сочи.
"Сборная России не должна терять голову после выхода в 1/4 финала. Если они обыграли сборную Испании, это не значит, что они могут обыграть любого. Праздновать еще рано, сборная России пока не выиграла чемпионат мира", - сказал Нуну Гомеш.
"Сборная России может обыграть хорватов, - продолжил португалец. - Хотя бы потому, что сборная Хорватии по манере игры немного похожа на испанцев - много техничных игроков".
По словам Нуну Гомеша, выход сборной России в четвертьфинал не стал для него большим сюрпризом. "Да, перед игрой мало кто даже в России верил, что команда может пройти испанцев. Но команда и тренер сделали очень хорошую работу. Уже по ходу матча сборная России поняла, что эту Испанию можно обыгрывать", - сказал он.
"Даже если ты слабее соперника, но делаешь свою работу хорошо, то ты можешь рассчитывать на победу. Конечно, без удачи это сделать нельзя. Я рад, потому что рада вся Россия. В футболе не всегда побеждает более сильная команда", - отметил португалец в заключение.