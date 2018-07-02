Нуну Гомеш: Дзюба показал себя техничным футболистом, это редкость для высоких форвардов

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Нападающий сборной России по футболу Артем Дзюба показал себя на чемпионате мира техничным футболистом, что является большой редкостью для высоких форвардов. Такое мнение ТАСС высказал бывший нападающий сборной Португалии Нуну Гомеш.
В воскресенье сборная России обыграла команду Испании в серии пенальти со счетом 4:3 (основное и дополнительное время - 1:1) и вышла в четвертьфинал чемпионата мира.
"Он не похож на других нападающих, особенно с такой комплекцией. Чаще всего у больших форвардов вообще нет техники, о Дзюбе такого не скажешь. Я внимательно смотрел за Дзюбой. Это командный игрок, я очень ценю таких футболистов", - сказал Нуну Гомеш, который в понедельник стал гостем Парка футбола на Красной площади, где он провел мастер-класс для детей.
Отвечая на вопрос, смог бы Дзюба заиграть в одном из ведущих европейских чемпионатов, Нуну Гомеш рассмеялся и ответил: "Я хотел бы видеть его в "Бенфике". В лиссабонском клубе Нуну Гомеш занимает должность советника президента по международным вопросам.
Также в составе сборной России Нуну Гомеш выделил Марио Фернандеса, Дениса Черышева, Александра Головина и Игоря Акинфеева, но по фамилии назвал только Федора Смолова. "Я знаю игроков, но не назову их по имени. Вчера отличный матч провел правый защитник, вратарь был великолепен, он дал уверенность всей команде, также назову Смолова - очень хороший игрок. Выделю еще футболиста, который забил два мяча в первой игре, а также 17-го номера", - сказал португалец.
Матч 1/4 финала между сборными России и Хорватии пройдет на стадионе "Фишт" в Сочи 7 июля.