Нуну Гомеш: Дзюба показал себя техничным футболистом, это редкость для высоких форвардов

В воскресенье сборная России обыграла команду Испании в серии пенальти со счетом 4:3 (основное и дополнительное время - 1:1) и вышла в четвертьфинал чемпионата мира

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Нападающий сборной России по футболу Артем Дзюба показал себя на чемпионате мира техничным футболистом, что является большой редкостью для высоких форвардов. Такое мнение ТАСС высказал бывший нападающий сборной Португалии Нуну Гомеш.

В воскресенье сборная России обыграла команду Испании в серии пенальти со счетом 4:3 (основное и дополнительное время - 1:1) и вышла в четвертьфинал чемпионата мира.

"Он не похож на других нападающих, особенно с такой комплекцией. Чаще всего у больших форвардов вообще нет техники, о Дзюбе такого не скажешь. Я внимательно смотрел за Дзюбой. Это командный игрок, я очень ценю таких футболистов", - сказал Нуну Гомеш, который в понедельник стал гостем Парка футбола на Красной площади, где он провел мастер-класс для детей.