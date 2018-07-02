Сборная Хорватии прилетела в Сочи, где проведет матч 1/4 финала ЧМ-2018 с командой России

Встреча сборных России и Хорватии пройдет 7 июля на стадионе "Фишт"

СОЧИ, 2 июля. /ТАСС/. Сборная Хорватии прибыла в Сочи, где проведет матч 1/4 финала чемпионата мира по футболу с командой России. Об этом сообщает пресс-служба хорватской национальной команды.

Встреча сборных России и Хорватии пройдет 7 июля на стадионе "Фишт".

Сборная Хорватии вышла в плей-офф с первого места в группе D, в 1/8 финала хорваты победили датчан в серии пенальти (3:2, основное и дополнительное время - 1:1). Подопечные Станислава Черчесова заняли второе место в группе А, в воскресенье российская команда также в серии пенальти победила испанцев (4:3, основное и дополнительное время - 1:1). Сборная России впервые в новейшей истории принимает участие в плей-офф мирового первенства.