В сборной Уругвая ожидают, что Кавани вернется в общую группу через несколько дней

Игрок сделал дубль в матче 1/8 финала чемпионата мира с командой Португалии (2:1), во втором тайме он получил повреждение

БОР /Нижегородская область/, 2 июля. /ТАСС/. Нападающий сборной Уругвая по футболу Эдисон Кавани проходит процедуру реабилитации после полученной травмы в матче чемпионата мира, ожидается, что он вернется в общую группу через несколько дней. Об этом сообщил в понедельник журналистам уругвайский полузащитник Найтан Нандес.

Кавани сделал дубль в матче 1/8 финала чемпионата мира с командой Португалии (2:1), во втором тайме он получил повреждение и был заменен на 74-й минуте.

"Кавани не тренируются полноценно, так как он сейчас проходит реабилитационные процедуры после травмы. Ожидаем, что он через несколько дней снова встанет на ноги и будет тренироваться с остальными", - сказал Нандес.

В четвертьфинале сборная Уругвая сыграет с командой Франции. Встреча пройдет 6 июля в Нижнем Новгороде и начнется в 17:00 мск.