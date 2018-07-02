Волонтеры ЧМ помогут бельгийцам, перепутавшим Ростов-на-Дону с Ростовом Великим

2 июля в городе состоится матч 1/8 финала чемпионата мира между сборными Бельгии и Японии

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 июля. /ТАСС/. Волонтеры чемпионата мира по футболу пообещали помочь двум болельщикам из Бельгии, которые забронировали номер отеля по ошибке не в Ростове-на-Дону, а в Ростове Великом. Об этом сообщил журналистам в аэропорту один из болельщиков Джастин.

2 июля в городе состоится матч 1/8 финала чемпионата мира между сборными Бельгии и Японии, начало - 21:00 мск.

"Мы прилетели на одну ночь, забронировали номер по ошибке в другом Ростове. Сейчас разбираемся", - сказал он.

Волонтеры сразу же подошли к иностранцам в аэропорту и пообещали помочь.

Ранее болельщики из Испании и Швейцарии, которые приехали в Ростов-на-Дону на матчи чемпионата мира, перепутали города и забронировали отель в Ростове Великом.

Чемпионат мира проходит в 11 городах и завершится 15 июля.