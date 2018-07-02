Число заявок на перелеты в Сочи резко возросло после победы России в 1/8 финала ЧМ-2018

7 июля в городе состоится четвертьфинал турнира между сборными России и Хорватии

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 июля. /ТАСС/. Число заявок на перелеты в Сочи, где 7 июля россиянам предстоит матч 1/4 финала чемпионата мира по футболу со сборной Хорватии, резко увеличилось после победы российской сборной в матче с Испанией в 1/8 финала. Об этом сообщил в понедельник на пресс-конференции в Ростове-на-Дону генеральный директор транспортной дирекции ЧМ-2018 в РФ Кирилл Поляков.

"У нас появилось огромное количество заявок на перелет в Сочи, поэтому мы сейчас активно работаем над увеличением емкости воздушных судов. Исходя из тех возможностей приема судов, которые есть в аэропорту Сочи, стараемся ставить самолеты большей вместимости, чтобы максимально количество болельщиков смогло воспользоваться различными видами транспорта", - сказал Поляков.

Он не уточнил, сколько именно заявок на перелет в Сочи появились после победы российской сборной, сказав лишь, что интерес "очень велик". "Я могу показать количество смс, которые мне пришли за день, с вопросом, нет ли лишнего билета, и это будет лучшей иллюстрацией", - добавил Поляков.

В воскресенье сборная России одержала победу над командой Испании в серии пенальти. Основное и дополнительное время встречи, которая прошла в Москве на стадионе "Лужники", завершилось со счетом 1:1, в серии послематчевых 11-метровых ударов россияне оказались сильнее - 4:3, вратарь Игорь Акинфеев отразил два удара.